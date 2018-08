Hrašnová nemá postup do fnále istý, čaká na výkony súperiek

Slovenská kladivárka skončila vo svojej skupine siedma výkonom 66,37 m z tretej série.

10. aug 2018 o 11:13 SITA

BERLÍN. Martina Hrašnová skončila v kvalifikačnej A-skupine súťaže kladivárok na atletických ME v Berlíne siedma výkonom 66,37 m z tretej série.

O tom, či sa kvalifikuje do nedeľného 12-členného finále (bolo by jej štvrté na ME), rozhodnú výsledky B-skupiny, ktorá sa začne o 11.30 h.

Dvojnásobná vicemajsterka Európy mohla mať pokoj už po prvom pokuse, kladivo poslala s prehľadom za métu kvalifikačného limitu 70 m, ale letelo mimo výseče.

Potom jej druhý hod vôbec nevyšiel, po približne 60-metrovom hode prešliapla.

Limit 70,00 m splnili len dve kladivárky: Malyšiková z Bieloruska (72,39) a Poľka Fiodorowová (71,46).