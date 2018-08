Rebič predĺžil zmluvu s Frankfurtom do roku 2022

O chorvátskeho krídelníka sa údajne zaujímal Bayern Mníchov.

10. aug 2018 o 12:13 TASR

FRANKFURT. Chorvátsky futbalový krídelník Ante Rebič predĺžil zmluvu s bundesligovým Eintrachtom Frankfurt do roku 2022.

Vicemajster sveta mohol síce akceptovať viaceré lukratívne ponuky, rozhodol sa však zostať v Eintrachte.

Dvadsaťštyriročný chorvátsky reprezentant strelil dva góly v májovom finále Nemeckého pohára do siete Bayernu Mníchov (3:1). Na MS v Rusku predvádzal veľmi kvalitné výkony.

Špekulovalo sa, že o jeho služby má záujem aj majstrovský Bayern. Dva dni pred súbojom o nemecký Superpohár však predĺžil o rok jeho platný kontrakt.

"Je to pre Frankfurt dôležité. O tohto hráča bol záujem, ale my sme záujem trhu odrazili. Sme na to pyšní," citovala agentúra DPA slová člena klubovej rady Frediho Bobica.