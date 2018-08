Reprezentant Tomič odišiel zo Sampdorie na hosťovanie do Žiliny

Michal Tomič berie hosťovanie pozitívne, Žilina zapája veľa mladých hráčov do ligy.

10. aug 2018 o 14:36 SITA

Michal Tomič v drese reprezentácie do 19 rokov.(Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

ŽILINA. Vedenie MŠK Žilina sa dohodlo na príchode slovenského mládežníckeho futbalového reprezentanta Michala Tomiča, kmeňového hráča talianskej Sampdorie Janov.

Iba 19-ročný pravý obranca či krídelník sa z Apeninského polostrova sťahuje na hosťovanie do Žiliny do konca sezóny 2018/2019 aj s následnou opciou.

Informuje o tom oficiálna internetová stránka žilinského klubu.

Skalický rodák, ktorý na Slovensku futbalovo vyrastal v Senici, bol už od svojich šestnástich rokov v Sampdorii.

Tretia liga nevyšla, Žilina do toho zatlačila

V tomto janovskom klube sa hráčsky stretol aj s oporou slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom, ktorý tam odišiel zo Žiliny v zime 2016.

"Pred tromi rokmi som odišiel zo Senice na hosťovanie do Sampdorie, ktoré sa už po roku a pol zmenilo na prestup. Aktuálne sa mi skončil vek, keď už nemôžem nastupovať za tím do 19 rokov. S agentmi sme preto hľadali možnosť, kam sa posunúť ďalej," uviedol Tomič.

“ Spojil som sa aj so Škriniarom a povedal mi, že určite mám ísť do toho, ak mám príležitosť, pretože v Žiline sa robí futbal na vysokej profesionálnej úrovni, „ MICHAL TOMIČ

"Medzi prvými sa mi ozvali zo Žiliny, čo ma veľmi potešilo, pretože som nečakal takýto záujem. Zo začiatku to bol problém, pretože Sampdoria chcela, aby som zostal v domácej lige a sústredil sa na taliansky futbal. Tretia liga nevyšla, Žilina do toho zatlačila, preto som rád, že som v MŠK," zhrnul posledné obdobie pre žilinský klubový web dobre stavaný futbalista.

"Hosťovanie vnímam pozitívne, určite je to krok vpred, lebo Žilina robí veľmi dobrý futbal a zapája veľa mladých hráčov do Fortuna ligy. Viacerých spoluhráčov poznám z reprezentácie, preto sa už teším," uviedol Tomič.

Odporúčanie od Škriniara

V Sampdorii pôsobili okrem najnovšej posily "žltozelených" i ďalší Slováci (stredopoliar Denis Baumgartner sa tento týždeň dohodol na ročnom hosťovaní s ďalším fortunaligistom FC DAC 1904 Dunajská Streda, pozn.), aj spomenutý Milan Škriniar.

"Spojil som sa aj so ´Škrinkom´ a povedal mi, že určite mám ísť do toho, ak mám príležitosť, pretože v Žiline sa robí futbal na vysokej profesionálnej úrovni," poznamenal ďalej Michal Tomič.

Cieľom je pravidelne hrať

Talentovaný futbalista už stihol vo štvrtok absolvovať aj prvý tréning so zverencami trénera Žiliny Jaroslava Kentoša.

"Bol ťažší. Cítim sa unavenejší, pretože prvé dva týždne v Taliansku som netrénoval s klubom, ale iba s kondičným trénerom. Snáď to bude iba lepšie a dobehnem to," vyjadril sa Tomič.

Tomič má jasno v tom, čo chce dosiahnuť minimálne v tejto sezóne: "Cieľom je prebojovať sa do základnej zostavy a pomôcť tímu k úspešným výsledkom."

Pozná mldých spoluhráčov

Kvalitatívne predpoklady hráča, ktorý sa rozvíjal tri roky na Apeninskom polostrove, zaujali aj funkcionárov žilinského klubu.

"Už začiatkom leta sme debatovali o možnosti získať ho, len sme čakali, ako sa vyvinie jeho situácia. Je to alternatíva na viacero postov, môže hrať z pozície obrancu aj z krídelného priestoru. Michal už ako mladý reprezentant odišiel zo Senice do Sampdorie, kde pôsobil predovšetkým v Primavere. Pozná sa s väčšinou našich mladých hráčov, ktorí teraz prešli do mužského futbalu, čo môže byť výhodou," uviedol športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník.

"Práve s mužským futbalom nemá Mišo veľa skúseností, trénoval síce s A-tímom Sampdorie, no hrával v mládežníckej Primavere. Tu vidíme, že budeme musieť byť trpezliví, pretože adaptácia na mužský futbal sa nedá urýchliť," objasnil situáciu Belaník.

"Prvé týždne letnej prípravy sa pripravoval individuálne. Preto mu dáme priestor, nech si zvykne na prostredie a spozná aj našu filozofiu, systém hry," dodal Belaník.

Počet mladých navrátilcov stúpa

Tomič je ďalším navrátilcom zo zahraničia, ktorý odišiel v mladom veku do akadémie klubov z talianskej Serie A.

"S Michalom sme sa spoločne dohodli, že to ideme vyskúšať. Na svoj vek je slušne pripravený po silovej stránke, takže dohoda znie do konca sezóny s opciou na permanentný transfer," povedal Belaník

" V ostatnom období je pomerne veľa hráčov, ktorí v rannom veku odišli do zahraničných akadémií, no časom vidia, že v našom slovenskom prostredí sa urýchli ich dozrievanie a prechod do mužského futbalu. Tendencia vrátiť sa na Slovensko je stále populárnejšia, najmä u talentovanejších, akým je aj Michal. Hráči vidia, že tu môžu hrať mužský futbal, čo je pre ich kariéru najdôležitejšie," skonštatoval Karol Belaník.

"Museli sme vyriešiť početný káder A-mužstva kvôli príchodom, čiže niektorých hráčov ešte budeme posúvať do B-tímu, resp. na hosťovania. Momentálne je káder uzatvorený, no nemôžeme vylúčiť, že sa ešte niečo naskytne. Aktuálne však nemáme nikoho rozpracovaného." doplnil Karol Belaník na margo rozšírenia či zoštíhlenia tímu.