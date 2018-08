Modrič zotrvá v Reale Madrid, hlásia španielske médiá

O Chorváta mal záujem Inter Miláno.

10. aug 2018 o 21:31 SITA

Luka Modrič (vpravo) by si mohol dres Realu Madrid obliekať aj naďalej.(Zdroj: TASR/AP)

MADRID. Chorvátsky futbalista Luka Modrič údajne zostane hráčom španielskeho Realu Madrid. Napriek záujmu Interu Miláno chce pokračovať najlepší hráč nedávnych MS vo futbale 2018 v Rusku v drese Realu.

Informoval španielsky portál AS.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Za najlepšieho hráča MS vyhlásili Modriča, cenu fair play dostali Španieli

Tamojšie periodikum Marca navyše tvrdí, že Real Madrid ponúkol stredopoliarovi dvojnásobok jeho doterajšieho platu.

Predchádzajúce správy naznačovali, že 32-ročný tvorca hry zamieri do talianskeho Interu Miláno a podpíše zmluvu na štyri roky. Následne by odišiel do partnerského klubu Milánčanov Ťiang-su Suning v Číne.

Real Madrid však za Modričove služby vyžadoval 750 miliónov eur, ktoré Inter odmietol zaplatiť.