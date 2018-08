Nevšedná výzva. Ak Duda strelí osem gólov, od spoluhráča dostane luxusné hodinky

BERLÍN. Slovenský futbalový stredopoliar Ondrej Duda čelí nevšednej výzve. Od klubového spoluhráča môže dostať za odmenu luxusné hodinky.

"Ondrej, keď strelíš osem gólov, dostaneš odo mňa Rolexky," vyzval po tréningu slovenského reprezentanta Salomon Kalou, spoluhráč z nemeckého tímu Hertha BSC.

"Rolexky? Chcem radšej Ferrari," citoval internetový portál berliner-kurier.de odpoveď Dudu.