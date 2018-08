Veszelka dosiahol životný úspech, na ME postúpil do užšieho finále

Fín Lipsanen na deviatom mieste zaostal za Veszelkom len o 2 cm.

12. aug 2018 o 21:23 (aktualizované 12. aug 2018 o 22:51) SITA

Slovenský reprezentant Tomáš Veszelka na ME v Berlíne.(Zdroj: TASR/AP)

Finálové výsledky:

trojskok - muži:

1. Nelson Évora Portugalsko 17,10 2. Alexis Copello Azerbajdžan 16,93 3. Dimitrios Tsiámis Grécko 16,78 4. Nazim Babajev Azerbajdžan 16,76 5. Pablo Torrijos Španielsko 16,74 8. Tomáš Veszelka Slovensko 16,48

BERLÍN. Slovenský reprezentant Tomáš Veszelka postúpil na 24. majstrovstvách Európy v atletike v Berlíne do užšieho 8-členného finále súťaže trojskokanov ako posledný výkonom 16,48 m z prvej série.

Po nej bol štvrtý, no v ďalších dvoch pokusoch sa nezlepšil (prešľap a 16,29 m) a klesal v poradí až na ôsmu priečku.

Životný úspech

Až posledný pokus prvej časti súťaže v podaní Španiela Ruíza (16,44) rozhodol, že na nej definitívne ostane.

“ V živote som toľko šťastia ako tu nemal. Asi niečo pri mne stálo a zostal som na ôsmom mieste. Neveril som očiam a neverím ani teraz, že som ôsmy. „ Tomáš Veszelka

Bolo to však tesné, lebo Fín Lipsanen na 9. mieste zaostal za Veszelkom len o 2 cm.

Pre 23-ročného zverenca Radoslava Dubovského je miesto v elitnej európskej osmičke životný úspech, postúpil do nej hneď vo svojom prvom seniorskom finále.

Na ME do 23 rokov už bol štvrtý (2017) a piaty (2015).

Veszelka: V živote som nebol šťastnejší

Tomáš Veszelka po finále prežíval veľkú radosť.

"Počas rozcvičky som cítil, že sily na rozdávanie nebudem mať a všetko som vložil do prvého pokusu. Ja som ani nedýchal pri tretích pokusoch, či ma niektorí nepreskočia a zabránia mi skákať v užšom finále.

V sektore sa ťažko behalo, nebol som v tom sám, nejako to nešlo viacerým. V živote som toľko šťastia ako tu nemal. Asi niečo pri mne stálo a zostal som na ôsmom mieste. Neveril som očiam a neverím ani teraz, že som ôsmy."

Šampionát slovenskému trojskokanovi doprial.

"V Berlíne som prežil neskutočný zážitok, síce mi sektor nevyhovoval, ale som ôsmy, a to je hlavné. Záverečný pokus mohol byť aj osobák, bol som úplne vyšťavený, ešte som sa vzchopil, zabojoval, neviem ani, odkiaľ som vytiahol sily.

Bol to technicky najlepší pokus, zaletel som ďaleko, no bol neplatný. Na šampionáte som postupne prekonával ciele, postúpil som z kvalifikácie, dostal som sa do užšieho finále a užil som si skvelú atmosféru."