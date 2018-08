Ľudia v Žiline tlieskali aj po inkasovanom góle. Hral bývalý reprezentant

Pôvodný kapitán nehrá ani za rezervu.

13. aug 2018 o 3:07 Igor Dopirák

ŽILINA. Na ihrisko vybehol v čase, keď sa nahnevaní domáci fanúšikovia prizerali gólovej radosti hosťujúcich futbalistov.

Aj tak zožal veľké ovácie.

Bývalý slovenský reprezentant Viktor Pečovský absolvoval prvé ligové minúty v prebiehajúcej sezóne. Ani účastník majstrovstiev Európy 2016 ale nedokázal odvrátiť prehru svojho tímu.

Žilina vo štvrtom kole Fortuna ligy podľahla Trenčínu 2:3.

O výhre hostí rozhodol moment z 80. minúty. Priamy kop Hamzu Čatakoviča si do vlastnej brány tečoval Michal Škvarka.

"Stál som v múre. Urobil som úkrok, aby som to strelcovi sťažil. Kopol to však prudko a keď som sa snažil loptu odhlavičkovať, takto to tam dopadlo," vysvetľoval kapitán Žiliny.

Po stretnutí sa snažil byť pozitívny, občas zažartoval. Bolo však z neho cítiť aj sklamanie.

"Vlastný gól som si dal naposledy ešte medzi žiakmi v kategórii do 10 rokov. Bolo to v halovom futbale, paradoxne, tiež hlavou. Do múru chodím často, bohužiaľ, aj takéto veci sa pri státí v ňom stanú," pokračoval 25-ročný hráč.

Škvarka pred začiatkom sezóny oznámil, že má záujem prestúpiť inam. Vedenie mužstva ho preto zbavilo pozície kapitána.

Ním sa stal opätovne už v druhom kole.

Michal Škvarka (vpravo). (zdroj: TASR)

"Nikdy som nepovedal, že idem preč. Iba som oznámil, že ak by som dostal ponuku od iného klubu, ktorá by bola dobrá pre mňa i pre Žilinu, bol by som odchodu otvorený," dodal.

Škvarka v pozícii kapitána nahradil Miroslava Káčera. Dvadsaťdvaročný mladík ním bol iba v prvom ligovom zápase, v nasledujúcich dvoch nefiguroval v zápasovej nominácii a nehráva ani za rezervný tím.