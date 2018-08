Bez Ronalda a s novým trénerom. Real zabojuje o prvú veľkú trofej v sezóne

O superpohár zabojujú madridské tímy.

13. aug 2018 o 20:37 SITA

TALLINN. Estónska metropola Tallinn bude v stredu 15. augusta dejiskom 43. ročníka Európskeho superpohára vo futbale.

V tamojšej A. Le Coq Arene (známa aj ako Štadión Lilleküla - pozn.) proti sebe nastúpia úradujúci šampión Ligy majstrov Real Madrid a aktuálny víťaz Európskej ligy Atlético Madrid.

Stretnutie má úvodný výkop o 21.00, z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Poliak Szymon Marciniak.

Real sa môže dotiahnuť na rekordérov

Real má na svojom konte štyri triumfy v Európskom superpohári (2002, 2014, 2016, 2017). Minulý rok v macedónskom Skopje prekonal anglický Manchester United (2:1) a ako prvý tím od roku 1990 obhájil prvenstvo v tejto súťaži.

Vtedy sa to podarilo talianskemu AC Miláno.

Real predvlani zasa triumfoval v nórskom Trondheime nad FC Sevilla (3:2 po predĺžení). V Pobaltí tak môže byť prvý s tromi víťazstvami za sebou.

Ak sa to Realu podarí, dotiahne sa na rekordérov AC Miláno a FC Barcelona, ktorí túto trofej získali 5-krát. Atlético uspelo v oboch dueloch Európskeho superpohára, v ktorých sa doteraz predstavilo (2010, 2012).

Debut nového trénera

"Superpohár má všetky ingrediencie potrebné na to, aby sme zažili skvelý zápas. Naším cieľom je víťazstvo. Pokúsime sa pripraviť tak, aby sme ho dosiahli. Je to mestské derby. Nastúpime proti veľmi silnému súperovi, mužstvu, ktoré dobre poznáme," povedal pre oficiálny web Realu tréner Julen Lopetegui.

Pre neho to bude súťažná premiéra na lavičke Realu.

Päťdesiatjedenročný odborník prišiel na lavičku madridského tímu po nečakanej rezignácii mimoriadne úspešného Francúza Zinedina Zidana.

Lopetegui sa s Realom dohodol krátko pred začiatkom MS 2018 v Rusku, čo ho stálo post kouča španielskej reprezentácie na tomto turnaji.

Už bez Ronalda

Real vstúpi do sezóny aj bez svojho ďalšieho dlhoročného symbolu - portugalského útočníka Cristiana Ronalda.

Najlepší svetový futbalista ostatných rokov pred niekoľkými týždňami kývol na ponuku talianskeho Juventusu Turín.

"Bude to ťažké, ale máme nový tím a bolo by dobré zahájiť sezónu víťazne. So začiatkom každého ročníka prichádza veľký tlak a vysoké očakávania, preto mám rád tento klub," uviedol francúzsky útočník Karim Benzema.

"Vďaka titulom, ktoré sme v Európe vyhrali, zažívame v Reale Madrid zlatú éru. Európsky superpohár je možnosť získať ďalšiu trofej a urobíme všetko, aby sme ho vyhrali," dodal hráč Realu.

Lepšiu bilanciu má Real

Premiérovo v histórii Európskeho superpohára nastúpia proti sebe tímy z jedného mesta. Tie sa doteraz v súťažných stretnutiach stretli 219-krát.

Bilancia vyznieva v prospech Realu, ktorý triumfoval v 109 dueloch, Atlético uspelo v 55 prípadoch.

Spomenuté madridské tímy na seba natrafili aj v nedávnych finálových zápasoch Ligy majstrov v rokoch 2014 a 2016, zakaždým zvíťazili hráči Realu.

Na kontinentálnej pohárovej scéne to bude jubilejná desiata vzájomná konfrontácia medzi týmito mužstvami z Madridu, Real vedie v počte výhier 5:2.

"Máme veľký tím. Klub odviedol skvelú prácu. Udržal našich najdôležitejších hráčov a podpísal niekoľko dôležitých hráčov. Ľudia sú na nás každý rok náročnejší. Taká je realita," povedal bek Atlética Juanfran podľa indianexpress.com.

"Tvrdou prácou a pokorou sa vynasnažíme vyhrať všetko, čo sa bude dať. Rozumiem nadšeniu fanúšikov z toho, že sme zložili výborné mužstvo, ale chcel by som ich požiadať o pokoj. Pôjdeme krok po kroku a uvidíme, ako sa sezóna vyvinie," dodal.

Budúci rok v Turecku

Štadión v Tallinne je siedmym dejiskom v histórii súbojov o Európsky superpohár od roku 1998, keď sa duely tejto súťaže začali hrať na neutrálnej pôde.

Do roku 2012 patrilo výsostné postavenie Štadiónu Louisa II. v Monaku.

V roku 2013 duel hostila pražská Eden Arena, o rok neskôr Cardiff City Stadium vo waleskom Cardiffe, v roku 2015 sa hralo na Štadióne Borisa Paichadzeho v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi, predvlani sa zápas uskutočnil na štadióne Lerkendal v nórskom Trondheime a minulý rok videla tento zápas Arena Filipa II. Macedónskeho v Skopje.

Pre zaujímavosť, v roku 2019 zápas o Európsky superpohár privíta Vodafone Park v tureckom Istanbule.