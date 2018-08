Kapitán Janova sa vyhol nešťastiu. Pre pád mosta by mohli odložiť prvé kolo Serie A

V Janove sa zrútil most Morandi.

14. aug 2018

JANOV. V talianskom meste Janov sa v utorok napoludnie zrútil most Morandi, po ktorom vedie diaľnica A10.

Podľa informácií z Apeninského polostrova si nešťastie vyžiadalo najmenej 20 ľudských životov, ale počet obetí ešte môže narásť.

Pre túto tragédiu údajne môžu odložiť 1. kolo tamojšej najvyššej súťaže Serie A naplánované na tento víkend.

Prečítajte si tiež: V Janove sa zrútila časť mosta, zahynulo najmenej 30 ľudí

Zatiaľ však nepadlo žiadne oficiálne rozhodnutie.

Kapitán FC Janov Domenico Criscito krátko po katastrofe prostredníctvom sociálnych sietí uviedol, že prechádzal mostom desať minút pred jeho zrútením.

"Píšem tento odkaz všetkým, ktorí mi píšu a boja sa o mňa a moju rodinu. Všetci sme v poriadku, aj keď sme prekročili most presne desať minút pred kolapsom.

Moje myšlienky sú teraz so všetkými rodinami obetí. Nie je možné, aby sa takto zrútil diaľničný most. To nie je možné.

Potrebujeme niečo urobiť pre túto krajinu, pretože ľudia odtiaľ utekajú pre takéto veci.

Potrebujeme bezpečnosť, potrebujeme, aby konečne niekto niečo urobil. Je to odporné," napísal 31-ročný ľavý obranca.