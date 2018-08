Trnava šla na hranici možností, ale spravila hlúpu chybu

Futbalisti Spartaka Trnava z Ligy majstrov vypadli do Európskej ligy.

15. aug 2018 o 6:14 Pavol Spál

TRNAVA. Kto chcel debatovať s vedľa sediacim susedom, musel poriadne kričať. Prišlo viac ako 18-tisíc divákov.

V Trnave býva v poslednom čase veľmi hlučno a poriadny rachot, ale až taký ako v utorok večer na novom štadióne ešte zrejme nebol. Fantastická atmosféra.

Pripomínala veľký turnaj, alebo zápasy anglickej Premier League. Podiel na nej mali fanúšikovia z oboch strán. Ani chvíľu nebolo ticho.

Chuligáni Crvenej Zvezdy, ktorí sú známi svojimi trikmi pri pašovaní pyrotechniky, si svetlice odpustili.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Alebo ich tak dobre organizátori skontrovali? V aréne k žiadnym vážnym incidentom neprišlo.

Prečítajte si tiež: Trnava v Lige majstrov skončila, rozhodol o tom gól v predĺžení

„Bola to jedna z najlepších atmosfér, akú som kedy zažil. A to som hral aj na väčších štadiónoch,“ priznal útočník Trnavy Marek Bakoš.

V drese Plzne si zahral trebárs v Barcelone, na pôde Manchestru City, či Bayernu Mníchov.

„Bolo to nádherné, pred zápasom som mal až zimomriavky. Škoda, že sa nepodarilo postúpiť. Ľudia by si to zaslúžili,“ vravel smutne Bakoš.

Doplatili na chyby

Futbalisti Spartaka Trnava sa lúčia s Ligou majstrov. V odvete 3. predkola prehrali 1:2 s Crvenou Zvezdou Belehrad až po predĺžení.

Zápas sa v riadnom hracom čase skončil 1:1, čiže rovnako ako pred týždňom v Belehrade.