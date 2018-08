Videotechnika rozhodla. Dúbravka inkasoval extrémne tesný gól

Sezóna 2018/2019 v Premier League sa začala.

15. aug 2018 o 10:52 DIGI Sport, Branko Cap

Deväť milimetrov a devätnásť krokov. Aj to sú čísla, ktorými vieme charakterizovať úvodné kolo Premier League. To prvé ako smolné, to druhé ako šťastné.

Videotechnika rozhodla, že lopta napokon o deväť milimetrov preťala brankovú čiaru, takže Dúbravkov Newcastle inkasoval extrémne tesný gól.

Na Old Trafford sa kopala penalta už v 3. minúte. Devätnástimi krokmi zaskočil brankára a nekompromisne premenil.

Či to takto naozaj chcel a poctivo natrénoval, je otázne. Ale zaujal.

Čísla a štatistiky budú pribúdať, prekvapenia tiež. Na Emirates sa ale žiadne neudialo a majster vstúpil do sezóny víťazne.

Manchester City je spolu s Liverpoolom jasným kandidátom na titul, Emeryho misia v debutovej sezóne je o niečom inom. Kanonieri predviedli bojovný výkon a nové myšlienky, ale potrebujú čas.

Ale nemajú ho veľa. Už v 2. kole ich čaká mestské derby na Stamford Bridge. Budú mať hráči Arsenalu po dvoch dueloch na konte nulu alebo nájde Emery víťaznú taktiku?

Sledujte v sobotu Zápas týždňa Premier League v priamom prenose a uvidíme, kto z koho. Duel Chelsea – Arsenal štartuje od 18:00 na DIGI Sport 4!

Hráč kola: Richarlison (Everton)

Že je 50 miliónov veľa? V Evertone si to nemyslia a Brazílčan Richarlison preukázal svoje gólové schopnosti hneď v úvodnom kole. Hosťom to však napokon na víťazstvo s Wolverhamptonom nestačilo.

Gól kola: Pedro (Chelsea FC)

Chelsea mala na rozbeh ľahké sústo. Na pôde Huddersfieldu to Londýnčania zvládli s prehľadom a v závere zápasu ukázal Eden Hazard, prečo je pre Chelsea tak cenný. Z vlastnej polovice vyviezol loptu a naservíroval ju pripravenému Pedrovi.

Moment kola: Neúspešný debut Unaia Emeryho

Krst ohňom skončil neúspechom. Nový španielsky tréner Unai Emery neodštartoval novú éru v Arsenale úspešne. Jeho tím prehral podľa očakávaní s Manchestrom City 0:2.