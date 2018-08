Slovan rieši ďalší problém vo Viedni, žiada viac vstupeniek

Slovan od začiatku rokovaní s Rapidom požadoval 1 500 lístkov.

15. aug 2018

BRATISLAVA. Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava žiada predstaviteľov rakúskeho SK Rapid Viedeň o ďalších 500 vstupeniek na štvrtkový odvetný zápas 3. predkola Európskej ligy v rakúskej metropole.

Priaznivci Slovana si zakúpili na duel už tisíc lístkov, ale podľa pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA) prislúcha každému hosťujúcemu tímu v medzinárodných stretnutiach počet vstupeniek vo výške 5 percent celkovej kapacity štadióna, čo je niečo viac ako 1400 miest.

Kmotrík: Robíme maximum

Informáciu priniesol oficiálny web slovenského vicemajstra.

Pvý zápas v Bratislave sa minulý týždeň skončil triumfom Slovana 2:1.

"V prvom rade ma veľmi teší, že naši fanúšikovia prejavujú veľký záujem o zápas vo Viedni a chystajú sa podporiť naše mužstvo. Robíme maximum, aby sme pre nich získali ďalšie vstupenky.

Poslali sme oficiálnu žiadosť o ďalšie vstupenky, ktorú sme adresovali aj na UEFA.

Dnes cestujeme do Viedne na stretnutie so zástupcami Rapidu i delegátom zápasu a budeme bojovať o to, čo nám patrí.

Zrušený vlakový výjazd

Nie je možné, aby rakúska strana odmietla splniť predpis UEFA o pridelení piatich percent vstupeniek z celkovej kapacity štadióna pre hosťujúce mužstvo.

Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby nás mohli fanúšikovia prísť podporiť v čo najväčšom počte,“ povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší.

Slovan od začiatku rokovaní s Rapidom požadoval 1 500 lístkov, ale rakúska strana mu poskytla iba dve tretiny z tohto počtu s odvolaním sa na rozhodnutie miestnej polície.

V prípade odvetného zápasu 3. predkola Európskej ligy je to už druhý problém, ktorý musí riešiť slovenský klub.

V pondelok zrušil plánovaný vlakový výjazd, ktorý mu nedovolila zrealizovať rakúska polícia.