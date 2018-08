Real obral o trofej šikovný rebel, ktorého takmer zabil had

Atlético Madrid zdolalo Real a získalo európsky Superpohár.

16. aug 2018 o 6:31 Pavol Spál

Hráč Atlética Diego Costa kopol do hlavy Sergia Ramosa počas zápasu.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Mal iba pár mesiacov, Diego Costa ležal a pokojne spal. Keď ho prišla matka skontrolovať, prežila okamih hrôzy.

Vošla do izby a všimla si, že sa v detskej postieľke vlní niečo, čo z diaľky vyzerá ako červená mašľa. Omyl.

„Zrazu sa to začalo hýbať a zistila som, že je to jeden z najjedovatejších hadov na svete,“ spomínala podľa marca.com Josileide Costová.

Had sa blížil ku Costovi, ak by ho štipol, tak by za pár minút zomrel.

„Mala som obrovský strach, ale vedela som, že musím konať rýchlo. Schytila som Diega a utiekla von z izby.“

Keby matka Diega Costu včas nezasiahla, futbalový svet by zrejme nikdy nepoznal silu jedného z najlepších útočníkov sveta.