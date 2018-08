Ljubičič už nie je hráčom Dunajskej Stredy

Ljubičič mal incident na tréningu so spoluhráčom Hukom, ktorého kopol do hlavy.

16. aug 2018 o 8:43 SITA

DUNAJSKÁ STREDA. Chorvátsky futbalista Marin Ljubičič nebude pokračovať v slovenskom tíme DAC 1904 Dunajská Streda.

Toto futbalové spojenie trvalo tri a pol roka a 30-ročný rodák z Metkoviča počas tohto obdobia odohral 100 zápasov v slovenskej najvyššej súťaže, viaceré aj ako kapitán tímu.

Ešte začiatkom tohto mesiaca viedol v pozícii defenzívneho stredopoliara s kapitánskou páskou mužstvo do boja v odvete 2. predkola Európskej ligy 2018/2019 proti Dinamu Minsk, v ktorom Dunajská Streda prehrala 1:4 (bieloruský tím postúpil s celkovým skóre 7:2, pozn.).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"DAC som odovzdal všetko, ale tréner ma už nechcel. Povedal mi, že on chce hrať moderný a rýchly futbal a ja mu do tejto koncepcie nepasujem. Mrzí ma, že to takto dopadlo. Dunajská Streda pre mňa znamenala všetko. Teraz som voľný hráč a uvidím, kam povedú moje kroky,“ povedal Marin Ljubičič pre denník Šport.

Prečítajte si tiež: Ľudia v Žiline tlieskali aj po inkasovanom góle. Hral bývalý reprezentant

Ljubičič mal minulý týždeň incident na tréningu so spoluhráčom Tomášom Hukom, ktorý po jeho zákroku kopačkou do hlavy skončil v nemocnici.

Klub zo Žitného ostrova najskôr Chorváta dočasne suspendoval, už vtedy však bolo pravdepodobné, že v Dunajskej Strede jeho kariéra nebude pokračovať.

Ljubičič to nechcel bližšie komentovať. Povedal len, že to bola neúmyselná zrážka a je mu ľúto, že spoluhráča zranil.