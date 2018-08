Najskôr to bol len vtip. Názov najúspešnejšieho tímu môže nahradiť prezývka

Quick-Step sa môže premenovať na Vlčiu svorku.

16. aug 2018 o 15:40 (aktualizované 16. aug 2018 o 16:14) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Vlci sú predátory, ktoré žijú vo svorkách. Tie im poskytujú bezpečie a útočisko. Skupina má silu aj pri love.

Svorka sa zvykne rozdeliť okolo stáda, vyvolá v ňom paniku a vyberie si z neho zviera, ktoré je slabé. To sa snaží od stáda oddeliť a uštvať ho.

Pri štvaní bežia vlky zoradené za sebou, keď sa unavia tie, ktorí idú na čele, zaradia sa dozadu skupiny. Takto dokáže svorka udržiavať vysoké tempo veľmi dlhý čas.

Korisť má malú šancu uniknúť.

Svorka je o tímovom duchu

Wolfpack, teda vlčia svorka, je aj v cyklistickom pelotóne. Najskôr si tak zo žartu začali hovoriť pretekári tímu Quick-Step Floors.

Tento názov už majú aj na tímovom autobuse a na dresoch. Doteraz to bola len prezývka, ktorá vystihovala tímového ducha a spolupatričnosť.

Lenže všetko nasvedčuje tomu, že v budúcej sezóne si jazdci tímu budú môcť hovoriť, že sú vlci, aj v skutočnosti.

Namiesto názvu sponzora budú mať na dresoch svoju prezývku.

„Vzniklo to ako vtip, ale postupne sa to uchytilo a zdá sa, že sa to ľuďom páči,“ hovorí šéf tímu Patrick Lefevere.

Dôvod, prečo uvažuje o premenovaní tímu na Wolfpack, je prozaický.