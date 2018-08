Davisov pohár definitívne mení formát, peniaze má dostať aj od firmy futbalistu Piquého

Finálového turnaja sa zúčastní až 18 krajín.

16. aug 2018 o 18:04 (aktualizované 16. aug 2018 o 18:18) SITA

NEW YORK. Davisov pohár tenisových reprezentačných družstiev mužov prejde od nasledujúcej sezóny veľkou zmenou, rozhodlo o tom štvrtkové hlasovanie na konferencii Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) v americkom Orlande.

Podľa nového formátu sa bude bojovať o trofej na koncoročnom turnaji osemnástich národných výberov, ktorý sa uskutoční už 18. až 24. novembra 2019.

Cieľom ITF je dosiahnuť to, aby duely Davisovho pohára získali väčšiu kvalitu a participovali na nich najlepší svetoví hráči, ktorí pri doterajšom systéme často uprednostnili osobný program pred reprezentačnými povinnosťami.

Istú účasť na finálovom podujatí bude mať štvorica semifinalistov zo sezóny 2018 a takisto dva tímy, ktoré dostanú divokú kartu. Sexteto účastníkov doplnia dvanásti kvalifikanti.

Vo februári budúceho roka sa uskutočnia dvojzápasy systémom doma-vonku, vďaka čomu dostane šancu až 24 družstiev. Úspešnejší z jednotlivých dvojíc si zabezpečia miestenku na novembrovom finále.

Reformu 118 rokov starej súťaže presadzoval prezident ITF David Haggerty, ktorý dlho narážal na odpor veľkých európskych federácii vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Česka alebo Austrálie.

Napriek tomu nový návrh získal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov delegátov (71,4 %).

Vďaka zmene formátu by mala do Davisho pohára vstúpiť investičná skupina Kosmos na čele so španielskym futbalistom Gerardom Piquém, ktorá plánuje v nasledujúcich 25 rokoch preinvestovať až tri miliardy amerických dolárov.