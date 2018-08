Trenčín odolal na strelnici v Rotterdame. V boji o Európsku ligu ho čakajú Cyperčania

Trenčín remizoval s Feyenoordom.

Futbalisti AS Trenčín sa radujú z postupu.(Zdroj: TASR)

ROTTERDAM, BRATISLAVA. Futbalisti AS Trenčín potvrdili senzačný postup cez veľkého favorita Feyenoord Rotterdam a naďalej sú v hre o postup do skupinovej fázy Európskej ligy.

Trenčania minulý týždeň v úvodnom zápase tretieho predkola súťaže na domácej pôde zdolali holandský tím nečakane hladko 4:0 a pred odvetou boli vo veľmi výhodnej pozícii.

Šancu z rúk napokon nepustili, v Rotterdame dosiahli remízu 1:1.

Teraz ich čaká play off, v ktorom bude ich súperom AEK Larnaka. Cyperský tím poľahky postúpil cez Sturm Graz po víťazstvách 2:0 na rakúskej pôde a 5:0 doma.

Víťaz tohto súboja si už zaistí účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. Prvý zápas je na programe o týždeň vo štvrtok 23. augusta na Slovensku, odveta bude o týždeň neskôr na Cypre.

"Trenčín prvýkrát vyradil veľký klub ako Feyenoord. Je to veľké ocenenie pre všetkých, ktorí na tom pracovali dlhé roky," citovala trénera Trenčína Ricarda Moniza agentúra TASR.

Na vyrovnanie stačila minúta

Trenčania uhrali v Rotterdame naoko pohodlný výsledok. Z odvety pritom mohla byť poriadna dráma, ak by sa Feyenoordu darilo premieňať šance.

A mal ich veru dosť.

Domáci skórovali už v 8. minúte, keď po rohu presne hlavičkoval Botteghin. Eufória na štadióne však trvala len chvíľku.

Už o minútu nato získali Trenčania v strede poľa loptu. Domáci sa sťažovali na faul, ale hra pokračovala. Po rýchlej kombinácii sa ocitol sám pred bránkou Antonio Mance a vyrovnal.

Chorvátsky útočník dal v prvom zápase hetrik, takže proti Feyenoordu to bol už jeho štvrtý gól.

V tej chvíli platilo, že holandský tím potreboval na postup streliť päť gólov. Zdalo sa, že je rozhodnuté. Ale nemuselo to platiť.

Holanďanov vyradil Holanďan

Po inkasovanom góle bol Feyenoord chvíľu zaskočený, ale postupne sa dostal do hry. Získaval prevahu a dostával sa do veľkých šancí.

V závere polčasu mohli domáci streliť aj päť či šesť gólov.

Robin van Persie, najväčšia hviezda holandského klubu. (zdroj: TASR)

Napríklad v 38. minúte trenčiansky obranca James Lawrence v poslednej chvíli vykopol loptu smerujúcu do prázdnej bránky.

"Základ úspechu sme položili už v prvom zápase. V odvete sme rýchlo vyrovnali. Bolo to dôležité, súpera to na chvíľu utlmilo. Museli sme viac brániť, čo je pre nás nezvyčajné, ale aj to sú skúsenosti," vravel tréner Moniz, ktorý je rodákom z Rotterdamu a vo Feyenoorde v minulosti pôsobil ako asistent trénera.

Trenčín má aj holandského majiteľa a v jeho kádri je viacero jeho krajanov.

Jeden z nich Joey Sleegers mohol krátko po prestávke Trenčanov upokojiť, ale veľkú príležitosť nevyužil. A tak opäť búšili domáci. Lenže naďalej bez gólového efektu.

Šemrinec zvládol aj Van Persieho

Brankár Igor Šemrinec vychytal v 66. minúte aj veľkú šancu najväčšej hviezdy Feyenoordu Robina van Persieho. O minútu neskôr vytlačil ďalšiu strelu na žrď.

"Lietalo to tam od prvých minút a som rád, že sme to ustáli bojovnosťou. Chalani sa hádzali do striel, mali sme aj šťastie. Veľmi dôležité a zlomové bolo, že sme po inkasovanom góle dokázali ihneď vyrovnať," vravel brankár Šemrinec.

Záver zápasu si už Trenčania postrážili. Senzačne vyradili súpera, ktorý má viac ako 20-násobne vyšší rozpočet. Podľa webu transfermarkt.de je súhrnná hodnota kádra Feyenoordu o sto miliónov eur vyššia než v prípade Trenčína.

"Je to veľké sklamanie. Minulý týždeň sme prežili zlý zápas, teraz naopak veľmi dobrý, ale nepremenili sme mnoho šancí. Páči sa mi, že moji krajania odvádzajú dobrú prácu v zahraničí, no ako tréner Feyenoordu som sklamaný," reagoval kouč domácich Giovanni van Bronckhorst.