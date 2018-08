Berlínsky atletický šampionát zaznamenal vysokú sledovanosť

ME v atletike v Berlíne videlo na Olympijskom štadióne počas šiestich dní približne 270-tisíc divákov.

17. aug 2018 o 8:00 SITA

Plný Olympijský štadión v Berlíne aplaudoval aj trojskokakom. Zľava so striebornou medailou Alexis Capello z Azerbajdžanu, v strede majster Európy Nelson Evora z Portugalska a vpravo s bronzom Grék Dimitrios Tsiamis.(Zdroj: SITA/AP)

BERLÍN. O minulotýždňové 24. majstrovstvá Európy v atletike v Berlíne bol veľký divácky záujem - priamo na Olympijskom štadióne a aj pri televíznych obrazovkách.

Rekordný počet 60 500 divákov videl na vlastné oči súboje kontinentálnej špičky v sobotu 11. augusta.

V ďalších dňoch bol počet fanúšikov v hľadisku nasledovný - utorok 7. 8.: 34 822, streda 8. 8.: 37 125, štvrtok 9. 8.: 39 335, piatok 10. 8.: 48 567, nedeľa 12. 8.: 42 350.

Okrem toho treba k týmto číslam pripočítať približne 150-tisíc divákov, ktorý počas berlínskeho atletického týždňa povzbudzovali v centre nemeckej metropoly v okolí Breitscheidplatzu chodcov na 20 i 50 km, maratóncov a prišli sa pozrieť na slávnostné ceremoniály odovzdávania medailí.

So sledovanosťou ME bol spokojný aj Stefan Kuerten, šéf Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá vlastní práva na ME v atletike. Dianie v Berlíne pokrývalo 40 krajín.

ME boli najsledovanejšie v Nemecku a Nórsku, vysoké čísla sledovanosti boli aj v Česku a Švajčiarsku.

Atletické ME 2018 priniesli dva juniorské rekordy - svetový Švéda Armanda Duplantisa v žrdi (605 cm) a európsky Jakoba Ingebrigtsena v behu na 5000 m 13:17,06 min, pričom prvý je aj nový rekord ME.

Okrem toho sa na Olympijskom štadióne v Berllíne zrodilo ešte ďalších 9 rekordov šampionátu.

Postarali sa o ne Francúz Jimmy Vicaut v semifinále na 100 m (9,97), Brit Zharnel Hughes vo finále na 100 m (9,95), Ramil Gulijev z Turecka na 200 m (19,76), v maratóne (2:09:51) Belgičan Koen Naert, grécka žrdkárka Ekaterini Stefanídiová (485), Anita Wlodarczyková z Poľska v kladive (78,94), nemecká oštepárka Christin Hussongová (67,90), María Pérezová zo Španielska v chôdzi na 20 km (1:26:36) a Portugalčanka Ines Henriquesová v chôdzi na 50 km (4:09:21).