Van Persie sa na seba hneval, Trenčínu mal streliť góly

Van Persie je idolom z mladosti pre Angličana Jamesa Lawrenca z AS Trenčín.

17. aug 2018 o 9:40 SITA

ROTTERDAM. Robin van Persie odohral vyše 70 minút v odvete 3. predkola futbalovej Európskej ligy proti AS Trenčín, ale neskóroval.

Ani renomovaný útočník a momentálne aj kapitán Feyenoordu nezabránil rozlúčke svojho tímu s pohárovou Európou.

"Odohrali sme dobrý zápas, boli sme živí, utvárali sme si šance, ale nepremieňali sme ich. Nanešťastie, jeden gól nám vôbec nestačil," uviedol Robin van Persie pre holandské médiá.

Dvadsaťštyri streleckých pokusov, z toho 9 na bránku a dovedna 14 rohových kopov pretavili zverenca trénera Giovanniho van Bronckhorsta iba do jedného gólu, na ktorý Trenčania, navyše, maximálne rýchlo, našli odpoveď.

V sumáre s výpraskom 0:4 v prvom zápase v Žiline holandský zástupca nemal nárok na postup do play-off.

Van Persie: Rozhodla efektivita

Strelec 50 reprezentačných gólov v 102 zápasoch za Holandsko Van Persie bol po zápase kritický aj na seba: "Mal som štyri či päť šancí a také dve-tri som mal premeniť. Je to iba moja vina."

Van Persie bol v minulosti žiarivou hviezdou anglickej Premier League, v dresoch Arsenalu Londýn a Manchestru United nastrieľal dovedna viac ako 150 gólov. Teraz ako 35-ročný sa z pozície kapitána snaží ťahať dopredu futbal v rodnom Rotterdame.

Dvojzápas s AS Trenčín aj na webe Algemeen Dagblad zhodnotil takto:

"V prvom zápase bol lepší náš súper a v odvete zasa my. Rozdiel bol v počte gólov. Oni výborne využili svoje šance, my nie. Celkovo z toho vychádza, že nemôžeme odohrať dva zápasy na cudzom a domácom trávniku s takým rozdielnym výsledkom a výkonmi. Na zlepšenie potrebujeme nadviazať na domáci súboj. Na ňom môžeme stavať do budúcnosti a mať hlavy hore."

Lawrence hral proti svojmu idolu

Proti Van Persiemu v tíme Trenčína nastúpil aj Angličan James Lawrence, pre ktorého je práve tento futbalista idolom z jeho mladosti.

"Zahrať si proti svojmu idolu a prehodiť s ním po zápase pár slov, to je splnený sen asi pre každého futbalistu. Takí hráči si zaslúžia rešpekt na ihrisku aj mimo neho za to, čo dokázali počas celej kariéry," povedal 25-ročný obranca Lawrence aj pre RTVS.

Trenčania si zahrajú v play-off o účasť v skupinovej fáze EL proti cyperskému tímu AEK Larnaka, ktorý postúpil cez rakúsky Sturm Graz (2:0 vonku, 5:0 doma).