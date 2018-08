Greif: Nedávno som uvažoval, čo ďalej s futbalom. Teraz som mal husiu kožu

Hráči Slovana mali informácie, čo sa deje s ich fanúšikmi.

17. aug 2018 o 10:10 Juraj Berzedi

VIEDEŇ. Bol jediným hráčom Slovana, ktorý prišiel po krutej prehre 0:4 s Rapidom Viedeň v 3. predkole Európskej ligy medzi novinárov. Pred pol rokom pritom nechytával ani za juniorku Slovana v tretej lige. V dvojzápase s Rapidom však bol najlepším slovanistom.

„Život je plný paradoxov. Toto by som nečakal ani pred troma týždňami,“ priznal brankár Dominik Greif.

Do odvety ste si priviezli jednogólový náskok po domácom víťazstve 2:1, ktorý vám napokon na postup nestačil. Ako hodnotíte prehru o štyri góly?

„Vyzeralo to jednoznačne, ale priebeh zápasu nebol na takýto výsledok. Žiaľ, keď máte v takýchto zápasoch tri čisté šance, musíte ich premeniť. Na tom sme jasne pohoreli.“

Pred druhým inkasovaným gólom bola sporná situácia, pri ktorej sa ocitol na trávniku obranca Kornela Saláta. Ako ste to videli?

„Nebudem komentovať rozhodcov, ale podľa mňa to bol faul. Na posledného hráča sa také niečo musí odpískať. Škoda výsledku, ale môžeme si za to sami.“

Ako to myslíte?

„Už niekoľkokrát sa nám stalo, že sme v úvode inkasovali po rovnakej situácii. Súper centruje z krídelného priestoru a voľný hráč si nabieha do šestnástky. Nie je vôbec nikým atakovaný. Do zápasu sme išli s náskokom, ale v tretej minúte sa všetko rozsype a súperovi darujeme gól. Nemalo sa to stať. Treba si to rozobrať, ale možno je to o individuálnej zodpovednosti.“

Bol to kľúčový okamih zápasu?

„Ten prišiel neskôr, približne dvadsať minút pred koncom, keď mali veľké šance Savičevič s Mohom. Ak vyrovnáme, postup máme vo svojich rukách, domáci sa dostanú pod tlak času, ľudí i posledných zlých výsledkov. To jednoducho musí byť gól.“

Domáci sa obávali krídelníkov Slovana ako sú Moha či Čavrič, ale až na tento moment, boli dosť paralyzovaní. Čím si to vysvetľujete?

„V takýchto zápasoch nebudeme mať desať šancí. Budeme mať dve či tri, z ktorých treba dať gól. Nemôžeme si myslieť, že budú robiť prievan ako v lige. Toto je Európa, kde sú hráči o úroveň vyššie.“

Mal Slovan reálnu silu či kvalitu na to, aby prešiel cez súpera akým je Rapid Viedeň?