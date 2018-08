Škrtel podporil kandidatúru Turecka na usporiadanie ME

Škrtelovi sa páčia štadióny aj atmosféra v Turecku.

17. aug 2018 o 10:32 SITA

ISTANBUL. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel podporil kandidatúru Turecka na usporiadanie záverečného turnaja majstrovstiev Európy v roku 2024.

"Kkrajina polmesiaca" je jeden z dvoch adeptov na zorganizovanie kontinentálneho šampionátu, okrem Turkov si naň "brúsia zuby" aj Nemci. Dejisko ME 2024 bude definitívne známe 27. septembra.

"Som v Turecku už dva roky. Mal som možnosť cestovať po mnohých kútoch tejto krajiny. Videl som rôzne mestá, štadióny aj výnimočné miesta. Môžem povedať, že každý štadión, ktorý som navštívil, je veľmi krásny. Je na nich neuveriteľná atmosféra a skvelí fanúšikovia," povedal 33-ročný hráč Fenerbahce Istanbul pre tamojšiu klubovú televíziu, citoval ho napríklad web fbtvizle.com.

Niekdajší hráč FC Liverpool či Zenitu Petrohrad priznal, že každý zápas v Turecku je nesmierny zážitok.

"Každý sa teší, že môže hrať tieto zápasy. Som naozaj rád, že som mohol zažiť ich atmosféru. Bol by som veľmi rád, ak by sa ME 2024 uskutočnili v Turecku. Myslím si, že pre fanúšikov aj hráčov by to bola iná skúsenosť," uviedol Škrtel.

"K dispozícii sú veľkolepé štadióny plné zanietených priaznivcov. Každý futbalista by si rád zahral v takejto atmosfére. Podporujem Turecko a dúfam, že bude môcť privítať ME 2024," doplnil rodák z Handlovej.