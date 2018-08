Poprava v priamom prenose komentujú zmeny v Davis Cupe

Davis Cup sa bude hrať podľa nového systému.

17. aug 2018 o 12:35 (aktualizované 17. aug 2018 o 13:05) Miloslav Šebela

ORLANDO, BRATISLAVA. Rip Davis Cup, tenisová súťaž so 118-ročnou históriou je mŕtva, hlásili správy po štvrtkovom hlasovaní na konferencii Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).

Vyraďovací systém, pri ktorom sa hrali zápasy vždy u jedného zo súperov, nahradí turnajový systém.

Cieľom je zatraktívniť súťaž, pretože sledovanosť zápasov klesala a v posledných rokoch v zápasoch nehrali najlepší svetoví tenisti.

Vlaňajší víťazi Francúzi napríklad zvíťazili bez toho, aby v priebehu štyroch kôl zdolali čo i len jedného tenistu z top 40 vo svetovom rebríčku.

Mnoho hráčov i tenisových federácií však tieto zmeny kritizuje a myslí si, že to Davis Cup ešte viac poškodí.

Nový formát Davis Cupu Vo februári sa uskutoční 12 duelov medzi 24 družstvami systémom doma – vonku. Z nich vzíde 12 finalistov. Účasť na finálovom turnaji bude mať aj štvorica semifinalistov z predchádzajúcej sezóny a dva tímy, ktoré dostanú divokú kartu. Finálový turnaj sa uskutoční na konci sezóny. Osemnásť finalistov bude rozdelených do šiestich skupín s troma účastníkmi, z ktorých postúpia do vyraďovacej časti šiesti víťazi a dva najlepšie výbery z druhých miest. Od štvrťfinále sa bude hrať vyraďovacím spôsobom. Jeden duel sa po novom skladá z dvoch dvojhier a štvorhry. Všetky zápasy sa budú hrať na dva víťazné sety a musia sa odohrať počas jedného dňa

Poprava Davis Cupu

„Panuje nekonečný smútok. V tejto chvíli zomrel Davis Cup. Podľa toho, ako to vnímame, tak toto bola poprava Davis Cupu za bieleho dňa a v priamom prenose,“ komentoval hlasovanie o formáte známej tímovej súťaže šéf Českého tenisového zväzu Ivo Kaderka pre ČTK.

„Odchádza jedna obrovská legenda ako dôsledok nekonečnej hlúposti a chamtivosti ľudí túžiacich po peniazoch,“ dodal.

Kaderka uznal, že zmeny boli odhlasované demokratickým spôsobom, ale podľa neho predkladatelia zmien hlasujúcim „tri týždne vymývali mozog.“

Návrh reforiem získal 71,4 percenta hlasov delegátov.

Cash: Strieľajú si zo seba?

Kritici najviac odsudzujú, že finálový turnaj pre 18 krajín sa má uskutočniť až po finále Masters niekedy v novembri. Pritom v závere sezóny sú tenisti unavení a doliečujú si zranenia. A na finálovom turnaji niektorých čaká aj desať zápasov dvojhry v priebehu pár dní.

„Strieľajú si zo seba, keď si myslia, že špičkoví hráči budú hrať celý týždeň na konci sezóny?“ napísal na twitteri bývalý wimbledonský šampión Pat Cash.

Taktiež kritizujú, že fanúšikovia svoje tímy neuvidia hrať naživo, keďže sa zmenil formát na finálový turnaj.

„Davis Cup odchádza do vzduchoprázdna. Hráčov už doma neukážeme divákom, ale ani sponzorom a zástupcom štátu, aby sme od nich mohli potom žiadať peniaze a za ne vychovali nových hráčov,“ myslí si Kaderka.

Zaujímavé je ako hlasovanie rozdelilo veľké krajiny či samotných hráčov. Jednotný názor nemajú ani tenisové veľmoci. Kým Francúzsko a Amerika sa postavili za zmeny, Austrália, Nemecko aj Veľká Británia hlasovali proti.

Samotní hráči však majú neraz presne opačný názor ako ich zväzy.

„Davis Cup je mŕtvy. Veľká časť histórie nášho športu je fuč pre pár dolárov,“ napísal na twitteri francúzsky hráč Nicolas Mahut.

Naopak podľa šéfa ITF Davida Haggertyho Novak Djokovič, Rafael Nadal či Andy Murray zmeny podporujú.

Podľa ITF sa v dvoch najbližších rokoch uskutoční finálový turnaj v Európe.

Ide o miliardy

Ako prínos vnímajú zmeny menšie federácie aj preto, že sa medzi bude rozdeľovať balík peňazí. Každý rok by to malo byť až 25 miliónov dolárov. Ďalších niekoľko miliónov má ísť na prémie pre hráčov. Za 25 rokov by mali do Davis Cupu ísť tri miliardy dolárov.

Tie sľúbila do súťaže naliať investičná skupina Kosmos. Jej spoluzakladateľom je jedna z hviezd FC Barcelona Gerard Piqué. Španielsky obranca v Orlande búrlivo oslavoval hlasovanie v prospech reforiem.

„Pre malé krajiny je to správny krok, pretože teraz máme o 25 miliónov viac, ako sme mali doteraz. To sú kroky k tomu, aby sme v malých krajinách rozšírili základňu,“ cituje NY Times šéfa tenisového zväzu Čiernej Hory Aleksandra Sekuloviča.

Hrbatý by za návrh zahlasoval

Bývalý daviscupový reprezentant Dominik Hrbatý bol najskôr tiež navrhovanými zmenami rozčarovaný a bol proti nim.

“ Tento formát stále nie je ideálny, ale už tam máme stretnutia doma aj vonku. Na druhej strane momentálne ide už o záchranu Davis Cupu, pretože hlavný sponzor BNP Paribas odstupuje od zmluvy. Sledovanosť súťaže klesá, čísla vôbec nie sú dobré. Ak by neprešiel jeden z týchto návrhov, je možné, že Davis Cup o pár rokov zanikne. „ Dominik Hrbatý, slovenský daviscupový kapitán

Pred pár dňami však priznal, že po viacerých diskusiách s ľuďmi z prostredia súťaže pochopil, že k nejakej reforme musí prísť.

„Tento formát stále nie je ideálny, ale už tam máme stretnutia doma aj vonku. Na druhej strane momentálne ide už o záchranu Davis Cupu, pretože hlavný sponzor BNP Paribas odstupuje od zmluvy. Sledovanosť súťaže klesá, čísla vôbec nie sú dobré,“ hovoril slovenský daviscupový kapitán.

„Ak by neprešiel jeden z týchto návrhov, je možné, že Davis Cup o pár rokov zanikne. Momentálne už ide o záchranu tejto súťaže. V tejto situácii by som za ten navrhovaný formát hlasoval.“

Doplnil však, že nový formát treba ešte upraviť.

ITF zatiaľ zmenila iba mužskú tímovú súťaž, no je pravdepodobné, že rovnaké zmeny čakajú aj Pohár federácie.

Kučera kondoloval

Bývalý slovenský daviscupový reprezentant Karol Kučera zverejnil na facebooku obrázok s náhrobným kameňom, kde je napísané "Tu odpočíva Davisov pohár (1900 - 2018)".

Sklamaný bol aj dvojnásobný víťaz tradičnej tímovej súťaže Čech Radek Štěpánek, ktorý rozhodnutie ITF krátko komentoval prostredníctvom oficiálneho facebookového účtu.

"Smutný deň pre Davisov pohár, už to nikdy nebude rovnaké. Zbohom, nikdy nezabudnem," napísal podľa agentúry SITA.