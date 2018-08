Krasokorčuľovanie má nové pravidlá, zanikli doterajšie rekordy

Doterajšie rekordy sú po novom už len historickými výkonmi.

17. aug 2018 o 13:14 SITA

MOSKVA. Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) anulovala všetky svetové maximá v krasokorčuľovaní. Od sezóny 2018/2019 vstupuje do praxe nový súbor pravidiel, ktorý neumožňuje porovnávanie nových výkonov s doteraz dosiahnutými.

ISU odsúhlasila zmeny v pravidlách v júni počas kongresu v španielskom meste Sevilla. Jednou zo zmien je aj rozšírenie škály hodnotenia prevedenia prvkov - doterajší bol rozsah od mínus tri po plus tri, po novom to bude od mínus päť do plus päť.

Doterajšie rekordy sú po novom už len historickými výkonmi a odteraz si budú pretekári pripisovať nové osobné maximá.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Informáciu priniesli ruské internetové portály s odvolaním sa na oficiálny web ISU.