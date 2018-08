Fanúšikovia Slovana vo Viedni? Krádež na pumpe, v autách kovové tyče

Fanúšikovia si urobili hanbu.

17. aug 2018 o 15:09 (aktualizované 17. aug 2018 o 15:59) TASR

BRATISLAVA. Futbaloví fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok po zásahu rakúskej polície opakovane kontaktovali diplomatickú službu Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky vo Viedni.

"Vulgárnym spôsobom sa dožadovali okamžitého ukončenia zásahu polície či poskytnutia občerstvenia a nápojov," opísal rezort diplomacie.

V tejto súvislosti apeluje na nezneužívanie linky diplomatickej pomoci.

Pracovníci sa stretávajú s rôznymi prípadmi

"Číslo diplomatickej služby, ktoré dostane každý občan formou uvítacej SMS po prekročení štátnej hranice príslušného štátu, slúži na riešenie prípadov, keď sa občan SR dostane do stavu núdze alebo do krízovej situácie, pričom je nevyhnutne potrebná súčinnosť zastupiteľského úradu v kontakte s príslušnými orgánmi štátu, na území ktorého takáto situácia nastala," vysvetlilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Služba však neslúži na vybavovanie sťažností či nenáležitých žiadostí, akým je rezervácia reštaurácie alebo vypožičanie automobilu, s ktorými sa pracovníci rezortu diplomacie stretávajú.

"Zneužívaním tejto linky môže dôjsť k jej blokovaniu v čase, keď iní občania SR reálne potrebujú konzulárnu ochranu zo strany zastupiteľského úradu," upozornilo ministerstvo.

V autách mali kovové tyče či obušky

Zhruba 600 fanúšikov ŠK Slovan Bratislava nepustila rakúska polícia na štadión na štvrtkovú odvetu 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 vo Viedni proti domácemu Rapidu.

Početná skupina najskôr zastavila vlak metra v blízkosti stanice Schönbrunn, časť fanúšikov spôsobila škodu ne benzínovom čerpadle.

Jedna policajtka pri výtržnostiach utrpela zlomeninu holennej kosti.

Podľa agentúry APA nepustila rakúska polícia časť fanúšikov už cez hranice. Desiatich poslala naspäť po tom, čo im v autách našla kovové tyče, boxery, pieskové rukavice, či obušky.

Hovorca polície Patrick Maierhofer informoval aj o krádeži na benzínovom čerpadle na Linzer Strasse, kde mali fanúšikovia ukradnúť tovar a spôsobiť tak majiteľovi škodu za niekoľko stoviek eur.

Polícia však neskôr páchateľov zadržala a identifikovala.

Výtržnosti sa udiali aj na iných miestach, poškodené boli tri súpravy metra a polícia použila aj slzný plyn. Podľa hovorcu museli dvoch policajtov ošetriť.

Viacero incidentov

Ako ďalej informuje agentúra APA, polícia zatkla jednu osobu za agresívne správanie už v časti Oberlaa, kde sa fanúšikovia Slovana stretli a odkiaľ mali cestovať na Allianz Stadion.

Šesťsto fanúšikov potom zastavilo metro pri stanici Schönbrunn.

Polícia ich donútila vystúpiť a pôvodne ich mala odprevadiť na štadión pešo, no po ďalších výtržnostiach, použití pyrotechniky a krádeži na benzínovom čerpadle nakoniec ukončila pochod po Linzer Strasse. Na štadión sa tak nedostali.

"Táto správa sa dostala aj k nám, ale nemáme nič oficiálne. Požiadali sme rakúsku stranu o informácie, vyhodnotíme ich po tom, ako ich dostaneme," povedal pre TASR technicko-investičný riaditeľ a riaditeľ pre medzinárodné vzťahy Slovana Zdeno Roman.

Polícia po incidente otočila fanúšikov späť do štvrti Oberlaa, kde mali záchytné parkovisko. Pôvodne mali ísť pešo, no nakoniec ich pozvážali autobusy, informuje APA.

Mali sa zdraviť hajlovaním

Hovorkyňa polície Irina Steirerová uviedla, že rakúske orgány už identifikovali 480 osôb a malo by prísť k viacerým obvineniam.

Podľa novinára Michaela Bonvalota boli spolu s fanúšikmi Slovana na ceste na štadión aj ďalší z Austrie Viedeň a Zbrojovky Brno.

Slovanisti majú s oboma klubmi družbu.

Niektorí z fanúšikov sa údajne zdravili zdvihnutými pravicami. Bonvalot povedal pre APA, že nerozumie stratégii rakúskej polície.

"Ak by fanúšikovia Slovana išli vlakom z Bratislavy do Hütteldorfu, neparalyzovali by metro," uviedol. Miestna polícia však zakázala prechod špeciálneho vlaku s fanúšikmi Slovana na stanicu blízko štadióna a späť do Bratislavy.

Ku kontroverzii malo prísť aj priamo na štadióne, i keď bez násilností.

Domáci fanúšikovia vytiahli transparent, na ktorom bol spolovice znak Slovana a z druhej ich mestského rivala Austrie a nápis "We hate Homos" (Nenávidíme homosexuálov).