Réway o vyhodení z Hradca Králové: Prišlo mi to trochu smiešne

Klub ho už nechcel.

17. aug 2018 o 16:56 SITA

HRADEC KRÁLOVÉ. Pôsobenie slovenského hokejistu Martina Réwaya v Hradci Králové sa skončilo skôr, ako sa vôbec začalo. Pre zranenie nemohol trénovať či hrať zápasy a vedenie klubu s ním prekvapujúco rozviazalo zmluvu.

Dvadsaťtriročný útočník si tak môže hľadať nové pôsobisko.

Prišlo mu to smiešne

"Mrzí ma to. Na začiatku prípravy sa mi niečo stalo. Robili sme veci, na ktoré moje telo nebolo zvyknuté a moja noha to nezvládla," uviedol Réway pre portál isport.blesk.cz.

"Snažili sme sa to riešiť, navštívil som veľa doktorov. Skrátka som potreboval nejaký čas na úplné zotavenie. Išlo o týždeň alebo dva. V Hradci chceli, aby som trénoval. Rozumiem, keďže kondične som bol na tom biedne. Možno stačilo desať dní, žiaľ, nedostal som ich," pokračoval.

Réway sa napriek všetkému na zástupcov Hradca nehnevá.

"Rozišli sme sa v dobrom a nechcem na nich hovoriť nič zlé. Rozumiem im, že ma chceli vidieť na ľade. Ak mi nechceli dať dva týždne, ktoré požadovali lekári, bolo by zbytočné, aby ma v klube držali," priznal.

"Nemôžem ovplyvniť to, čo chce klub. Chceli odo mňa, aby som hral zápasy, ale to skrátka nešlo, takže by nemalo zmysel v tom pokračovať. Prišlo mi to trochu smiešne. Je to rozhodnutie klubu a nezostáva mi nič iné, ako to akceptovať. Hradec platí hráčov a teda má právo o nich rozhodovať," dodal rodák z Prahy.

V klube oňho mali veľký záujem

Čo bude ďalej, nevie ani samotný bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov 2015.

"Čoskoro budem znovu v poriadku. O tom som presvedčený. Budem pokračovať, chcem hrať. Akurát ešte neviem, kde. Musím sa na niečo pozrieť. Verím, že si nájdem nový angažmán," vyhlásil Réway.

Koniec slovenského útočníka mrzí aj kouča HK Mountfield Hradec Králové.

"O Martina sme mali veľký záujem. O jeho hokejovom talente niet pochýb. Verili sme, že v Hradci znovu naštartuje kariéru a zapadne do nášho tímu. Žiaľ, výrazne ho limitoval zdravotný stav, ktorý mu nedovolil trénovať s tímom, ani absolvovať zápasy," uviedol tréner Tomáš Martinec.