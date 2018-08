Chrien na rok opúšťa Benficu Lisabon, ostáva pôsobiť v Portugalsku

Slovák posilní tamojšieho nováčika.

17. aug 2018 o 20:56 TASR

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Martin Chrien mení dres v rámci Portugalska. Bývalý reprezentant do 21 rokov odchádza z Benficy Lisabon na ročné hosťovanie do tímu nováčika najvyššej súťaže C. D. Santa Clara.

"Maťo odchádza z Benficy Lisabon do C. D. Santa Clara na ročné hosťovanie," povedal Chrienov hráčsky agent Martin Petráš pre csm-agency.sk.

"Sme radi, že odchovanec Jupie FŠMH sa stal hráčom klubu, v ktorom má šancu pravidelne hrať. Santa Clara je rodinný klub, do najvyššej súťaže sa vrátil po 15-ich rokoch," vysvetlil Petráš.

"Na poslednú chvíľku sa objavila aj ponuka z druhej talianskej ligy, no aj po porade s prezidentom a športovým riaditeľom Benficy sme sa rozhodli pre Santa Claru," dodal.