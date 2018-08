Šéf španielskej ligy skritizoval metódy Interu, Taliani podniknú právne kroky

Tébas sa oprel aj do PSG a Manchestru City.

18. aug 2018 o 10:55 SITA

MADRID. Javier Tébas, prezident najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy, obvinil taliansky klub Inter Miláno z toho, že "nemá peniaze a používa rôzne podvody, aby sa mu podarilo získavať hráčov".

Päťdesiašesťročný funkcionár dokonca prirovnal praktiky Milánčanov na prestupovom trhu k počínaniu parížskeho Saint-Germain a Manchestru City.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Aj keď veľkí tréneri ako José Mourinho a Pep Guardiola odišli zo Španielska, La Liga naďalej rástla," začal Tébas v rozhovore pre ABC.

Prečítajte si tiež: Real Madrid podal sťažnosť na milánsky Inter. Kvôli záujmu o Modriča

"Samozrejme, že by som chcel, aby v našej súťaži naďalej hrával Cristiano Ronaldo a uvítal by som, keby po našich trávnikoch behali aj hráči ako Robert Lewandowski. Mali by sme však položiť otázku, prečo niektoré kluby pumpujú trh iba preto, aby k sebe mohli zlákať hráčov," pokračoval.

Svoju úvahu vzápätí ešte rozvinul: "Nehovorím teraz iba o PSG, ale aj o Juventuse Turín, ktorý podpísal Cristiana Ronalda, a Interi Miláno, ktorý nemá peniaze na nákup hráčov, ale ponúka hromadu peňazí, ktoré pochádzajú neviem odkiaľ."

"Či ide o podvod? Pokiaľ ide o Juventus, to neviem, ale ponuka Interu pre Modriča v sebe ukrýva niektoré triky. Aj kauza PSG - Neymar bola narafičená. PSG a Manchester City sú kluby, ktoré používajú rôzne úskoky a následne tým destabilizujú médiá a trh s hráčmi," dodal Tébas.

Reakcia zo San Sira na seba nenechala dlho čakať. Predstavitelia milánskeho klubu stručne informovali, že voči šéfovi La Ligy podniknú právne kroky.