Mráza čaká prvá sezóna v Serie A: Chcem im ukázať, prečo ma kupovali

Mladík je pripravený aj na pozíciu náhradníka.

18. aug 2018 o 11:13 SITA

BRATISLAVA. Najvyššia talianska futbalová súťaž Serie A odštartuje v sobotu úvodnými dvoma zápasmi nového ročníka.

Na súpiskách jednotlivých tímov figuruje aktuálne päť slovenských futbalistov vrátane útočníka Samuela Mráza, ktorý v lete zamieril z MŠK Žilina do FC Empoli s vizitkou najlepšieho strelca Fortuna ligy v ročníku 2017/2018.

Rodák z Malaciek chce pomôcť toskánskemu klubu k zotrvaniu medzi elitou z Apeninského polostrova a má ambície herne sa posunúť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Je to iba na ňom

Prečítajte si tiež: Za nášho mladíka zaplatili niekoľko miliónov. V čom je výnimočný?

Dvadsaťjedenročný zakončovateľ vlani zažiaril na slovenských ligových trávnikoch 21 gólmi v žilinskom drese a za 1,5 milióna eur prestúpil do talianskeho Empoli.

Presun do jednej z najkvalitnejších európskych líg zatiaľ zvláda bez ťažkostí.

"Futbalovo bolo všetko v poriadku. Fyzicky som sa cítil dobre, keďže som predtým trénoval určitý čas pred novou sezónou aj so Žilinou. Prakticky mám za sebou dve hrubé prípravy, čo mi verím, kondične pomôže počas sezóny," uviedol Mráz pre sobotňajšie vydanie denníka Šport.

"Samozrejme, musel som si zvyknúť na nové prostredie, trénera aj spoluhráčov, ale to je už tiež v poriadku, veď som v Taliansku mesiac a pol. Teraz je len na mne, ako sa k tomu ďalej postavím a ako ma bude vnímať tréner Andreazzoli," pokračoval.

Podobný tréningový systém ako v Žiline

Mladého Slováka neprekvapili ani tréningové metódy v novom klube, pretože na podobný systém bol zvyknutý v Žiline.

"Po príchode mi veľmi pomohlo, ako sme trénovali v MŠK. Tu každý deň hráme na tréningoch malé hry, a presne to sme robili aj v Žiline. Bol som teda dostatočne pripravený na všetko, čo ma čakalo v Taliansku," prezradil.

Mráz bol spokojný s vyťaženosťou v prípravných dueloch, ale vie, že konkurencia v Empoli je väčšia ako v slovenských kluboch. Preto je v úvode ročníka zmierený s pozíciou náhradníka.

Samuel Mráz spolu so svojím agentom Branislavom Jašurekom. (zdroj: Archív B.J.)

"Prevažne hrávame vo formácii 4-1-3-2, teda s dvoma útočníkmi, čo je super, pretože to pre mňa znamená väčšiu šancu. Samozrejme, som pripravený na to, že na začiatku mi bude patriť pozícia na lavičke náhradníkov," uznal.

"Verím však, že po nejakom období, ktoré azda nebude dlhé, keď sa zlepším aj v taliančine a budem schopný lepšie komunikovať so spoluhráčmi a trénerom, prídu moje chvíle na ihrisku,“ vysvetľoval člen reprezentácie do 21 rokov.

Najväčšími konkurentmi sú dvaja hráči

V kádri suverénneho víťaza minulej sezóny Serie B sa momentálne nachádza okrem Mráza až päť útočníkov. Najväčšími súpermi Slováka v boji o miesto v základnej zostave budú dvaja domáci futbalisti.

Prečítajte si tiež: Lobotka a Hamšík si mohli konkurovať, cena za Škriniara sa zdvojnásobila

"Predovšetkým sú tu Francesco Caputo a Antonino La Gumina. Caputo bol v minulej sezóne najlepší strelec tímu, dal 26 gólov. La Gumina prišiel z Palerma a keďže je to Talian, mal to v porovnaní so mnou jednoduchšie pri adaptácii v novom prostredí. Ja som v príprave skoro vždy striedal práve La Guminu," vysvetlil.

Mráz podpísal s Empoli zmluvu do konca sezóny 2021/2022, ale verí, že už teraz je dostatočne pripravený a novom klube by sa futbalovo rád posunul.

"Pomohlo mi pôsobenie v Žiline a práca s trénermi na čele s Adriánom Guľom, u ktorého bola mimoriadne dôležitá mentálna príprava. Keď dostanem šancu, chcem v prvom rade ukázať, čo vo mne je," priznal.

"Aby si tréneri, spoluhráči aj fanúšikovia mohli povedať: 'Prečo by nemohol hrávať on?' Respektíve, aby som im ukázal, prečo ma kupovali. Verím, že futbalovo budem o tri mesiace či o pol roka ďalej ako teraz,“ dodal pre Šport.