Šéf Neapola obvinil AS Rím a Liverpool, že ich vlastní rovnaký človek

Šéf Rimanov okamžite reagoval.

18. aug 2018 o 11:38 SITA

NEAPOL. Aurelio De Laurentiis, prezident talianskeho futbalového klubu SSC Neapol, naznačil, že skutočný majiteľ AS Rím vlastní aj anglický FC Liverpool.

"Vždy som mal v hlave nejaké pochybnosti, že skutočný vlastník Liverpoolu je ten istý ako v prípade AS Rím. Pred niekoľkými rokmi mi to pošepol istý 'vtáčik'," povedal známy mediálny magnát pre Corriere dello Sport.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Šéf Neapola v podstate obvinil prezidenta rímskeho AS Jamesa Pallottu a majiteľov FC Liverpool, konzorcium Fenway Sports Group, že obchádzajú pravidlá o vlastníctve futbalových klubov.

Prečítajte si tiež: Fatálne chyby Kariusa vytvorili najdrahšieho brankára v dejinách

"Ak by to tak bolo, že tieto dva kluby naozaj vlastnia tí istí ľudia, nemohli by hrať v Lige majstrov," doplnil De Laurentiis a pripomenul, že práve tieto dve značky sa seba natrafili v semifinále minulosezónnej edície Ligy majstrov.

Podľa De Laurentiisa je taktiež podozrivé, že dve veľké hviezdy svetového futbalu, ktoré donedávna hrávali v AS Rím - egyptský útočník Mohamed Salah aj brazílsky brankár Alisson Becker, sa zhodne presunuli práve na liverpoolský Anfield.

"Ponúkol som za Alissona 60 miliónov eur, ale potom som si uvedomil, že aj tak skončí v tíme Liverpoolu," dodal De Laurentiis, podľa ktorého je prepojenie medzi Pallottom a zoskupením Fenway Sports Group očividné.

Generálny riaditeľ rímskeho mužstva Mauro Baldissoni však tieto tvrdenia poprel. "De Laurentiis vraví, že mu to povedal nejaký 'vtáčik', ale, úprimne, neviem, kto by to mal byť. Myslím si, že okolo neho lietajú nejaké zlé vtáky," priznal.

"Možno by sme mu mali poradiť, aby radšej počúval spev slávika ako idiotské čvirikanie. Týmto zároveň pozdravujem De Laurentiisa aj Carla Ancelottiho, muža, ktorý je v srdciach všetkých fanúšikov AS Rím (hrával zaň v rokoch 1979-1987 - pozn.)," skonštatoval Baldissoni podľa webu football-italia.net.