Pre nehodu vynechal celú sezónu. Slovenský útočník je späť a hneď strieľa góly

Lušňák priznáva, že má stále problémy so sluchom.

18. aug 2018 o 12:47 SITA

ZVOLEN. Slovenský hokejový útočník Patrik Lušňák vynechal celú predchádzajúcu sezónu.

Po nešťastnej nehode na minuloročnej dovolenke v Chorvátsku utrpel ťažké zranenie hlavy a silný otras mozgu, čo si vyžiadalo dlhú rekonvalescenciu.

Piešťanský rodák sa však po hernej prestávke vracia späť do formy v drese HKM Zvolen. Pod Pustým hradom odohral dva zápasy na Memoriáli Pavla Zábojníka a v oboch skóroval, čím pomohol tímu k dvom triumfom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Má problémy so sluchom

"Cítim sa dobre, aj keď to určite nie je jednoduché. Nehral som vyše roka a na ľade som len druhý týždeň. Na tréningoch sa však všetko ukazuje v poriadku a sám som zvedavý na to, čo ukážu ďalšie zápasy," uviedol Lušňák pre hokej.sk.

Prečítajte si tiež: Lušňákovi išlo o život. Viac som sa zaujímal, či ešte budem hrať hokej, tvrdí

"Priznám sa, že prvý týždeň na korčuliach bol pre nohy dosť bolestivý. Mám za sebou letnú prípravu, ale na ľade je to, samozrejme, iné. Je to iný pohyb, ale už som sa do toho dostal. Momentálne sa teda nesťažujem," pokračoval krídelník s reprezentačnými skúsenosťami.

Súčasný zdravotný stav dovoľuje Lušňákovi plnohodnotne nastupovať v zápasoch, ale na klzisku ho limituje slabší sluch.

"Približne dva či tri mesiace po nehode sa veci dávali do normálu a zrazu som večer okolo ôsmej prestal z ničoho nič počuť. Vrátilo sa to do stavu, ktorý som mal tesne po nehode a ani doktori nevedia, prečo je tomu tak," priznal.

"Vraj mám čakať a časom sa to možno zlepší. Robiť sa s tým vraj nedá nič. Na pravé ucho hlas normálne nepočujem, na ľavé áno. V uchu mám preto strojček, ktorý mi pomáha lepšie rozumieť ľuďom, ktorí sú ďalej odo mňa. Aby som sa nemusel pozerať na ich ústa a čítať z nich, čo mi vravia. Už som si na to zvykol," vysvetľoval.

Reprezentáciu by neodmietol

Pred nehodou na skútri bol Lušňák členom národného tímu a mal za sebou dve sezóny v KHL, kde nastupoval za HC Slovan Bratislava.

Zdravotné ťažkosti však jeho kariéry rozlet spomalili, a tak nemá vo veku 29 rokov prehnané ambície.

"Stanovenie nejakých cieľov som teraz vynechal. Nemyslím teraz na reprezentáciu či KHL. Chcem hrať svoju hru a uvidíme, čo to prinesie. Ak by som si svojim výkonmi reprezentáciu zaslúžil, tak určite nepoviem nie. Potešilo by ma to, ale ja teraz musím ísť krok po kroku," dodal účastník MS 2015 a 2016.