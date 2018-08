Ruská cyklistka chce kvôli účasti na olympiáde zmeniť občianstvo

Paradoxom je, že v minulosti mala pozitívny dopingový test.

MOSKVA. Ruská cyklistka Oľga Zabelinská chce kvôli účasti na olympijských hrách v roku 2020 v Tokiu zmeniť štátne občianstvo.

Tridsaťosemročná dvojnásobná bronzová medailistka z olympiády v Londýne a držiteľka striebra z olympijských hier v roku 2016 sa kvôli dopingovým škandálom Ruska presťahovala do Uzbekistanu.

"Musíte vidieť ako je to s Ruskom počas minulých dvoch olympijských cykloch. Začalo to v Riu a po Pjongčangu sa to ešte zhoršuje. Som si istá, že štart v Tokiu pod ruskou vlajkou nebude pre mňa možný," povedala Zabelinská.

Rusku, paradoxne, vo februári 2016 potrestali 18-mesačným zákazom činnosti za pozitívny dopingový nález na prípravok octapamin.

Zabelinská však uspela s odvolaním na pôde športového arbitrážneho súdu CAS a mohla sa nakoniec zúčastniť olympiády v Riu de Janeiro, kde v časovke jednotlivkýň získala striebornú medailu.

