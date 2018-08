Trnava v lige stratila ďalšie body, majster neuspel v Nitre

Hlasy po stretnutí:

Ivan Galád, tréner Nitry: "My sme veľmi chceli vyhrať. Trnava je majster a veľmi sme sa snažili ju zdolať. Vypracovali sme si pekné šance, ktoré sme nepremenili. Osobne sa pozerám do budúcnosti s optimizmom. Teraz síce nemáme body, ale určite predvádzame slušnú hru. Ľudia mali pozitívnu atmosféru. Dnes chýbal len gól, ktorý sa nám nepodarilo streliť, ale do budúcnosti určite góly dáme."

Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Po utorku nám dnes chýbali sily. Neboli sme agresívni a ani tak dynamickí ako v predošlých zápasoch. Prvý polčas z našej strany nebol zlý, ale chýbala nám lepšia finálna prihrávka."