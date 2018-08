Fury uspel aj v druhom súboji po návrate, v ringu ohlásili s Wilderom vzájomný duel

Wilder si prišiel zápas pozrieť.

19. aug 2018 o 7:30 TASR

BELFAST. Britský profesionálny boxer Tyson Fury zvládol aj druhý súboj po reštarte kariéry.

V sobotu zdolal v Belfaste v netitulovom stretnutí superťažkej hmotnostnej kategórie Taliana Francesca Pianetu po desiatich kolách na body 100:90.

V hlavnom zápase galavečera sa domáci Carl Frampton dočkal triumfu vo Windsor Parku, keď v deviatom kole technickým knokautom prekonal Austrálčana Lukea Jacksona a obhájil dočasný titul WBO v perovej váhe.

Kalkuloval

Na 30-ročného Furyho čakal zdatnejší protivník než pri júnovom comebacku s outsiderom Seferom Seferim z Albánska.

Duel s Pianetom neukončil pred časovým limitom, ale ukázal sa v dobrej forme a rozhodca Steve Gray mu pripísal každé kolo pomerom 10:9.

V neskorších kolách zmenil garde z klasického na opačné s ľavou rukou vzadu.

"Z mojej strany to bol kalkulovaný výkon. Pianeta je tvrdý a odolný muž. Nie je tajomstvo, že potrebujem absolvovať kolá, po desiatich mi zostávalo ešte veľa síl," uviedol Fury v ringu.

Jeho najbližší súper bol v hľadisku

Hoci už nevlastní žiaden z opaskov, ktoré získal v roku 2015 triumfom nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom, stále si môže nárokovať na poctu lineárneho šampióna.

Výsledky z Belfastu: Superťažká váha (bez limitu): Tyson Fury (V. Brit.) - Francesco Pianeta (Tal.) 100:90 (10) /netitulový súboj/ Perová váha (do 57,2 kg): Carl Frampton (V. Brit.) - Luke Jackson (Aus.) TKO (9/12, 1:21 min) /Frampton obhájil dočasný titul WBO/

Pomyselný titul môže stratiť jedine prehrou v ringu, na konte má 27 víťazstiev (19 KO).

Najbližšie narazí na šampióna WBC Deontaya Wildera.

Američan bol v hľadisku po tom, ako sa nedohodol s ďalším Britom a unifikovaným majstrom sveta WBA, IBF a WBO Anthonym Joshuom.

"Sme dvaja boxeri ochotní bojovať proti komukoľvek. Wilder sa chcel stretnúť s iným šampiónom, všetci vieme, o kom je reč. Zavolali mne, povedal som, nech pošlú kontrakt, poslali ho," vysvetľoval Fury.

"V sobotu som predpovedal, že pôjdem všetky kolá, ale keď prídem do Las Vegas, knokautujem ťa. Získam titul WBC, vrátim sa a budem ho obhajovať práve v Belfaste," pokračoval.

Wilder: Knokautujem ho zničujúcim spôsobom

Po oznámení výsledku si "požičal" Wilderov opasok a poprechádzal sa s ním medzi povrazmi, vzájomný súboj ohlásili tvárou v tvár.

"Je to oficiálne, duel sa uskutoční. Bude to najlepší proti najlepšiemu. Ste úžasní, no sklamem vás, Fury nepríde s opaskom. Nikdy nemal titul WBC a nebude ho mať, lebo sľubujem, že ho knokautujem zničujúcim spôsobom," odkázal Američan domácim fanúšikom.

Furyho promotér Frank Warren dodal, že detaily konfrontácie budú známe na budúci týždeň. Uskutoční sa v USA v pay-per-view prenose televízie Showtime pravdepodobne koncom roka.

Joshua má 22. septembra v londýnskom Wembley na programe obhajobu proti Rusovi Alexandrovi Povetkinovi.