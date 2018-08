Neapol začal sezónu tesnou výhrou, Ancelotti pochválil Hamšíka

Slovák hral do 70. minúty.

19. aug 2018 o 11:50 TASR

RÍM. Futbalisti SSC Neapol odštartovali novú ligovú sezónu cenným triumfom 2:1 na ihrisku Lazia Rím. Hostia otočili skóre zápasu a zvýraznili tak návrat Carla Ancelottiho do Serie A po deviatich rokoch.

Lazio sa dostalo do vedenia v 25. minúte, autorom presného zásahu bol Ciro Immobile. Neapol sa dočkal vyrovnania ešte pred prestávkou, v nadstavení sa gólovo presadil Arkadiusz Milik.

O zisku troch bodov pre Neapol rozhodol na Olympijskom štadióne v Ríme v 59. minúte Lorenzo Insigne.

"Bol to veľký triumf. Víťazstvo srdca," uviedol pre svoju webstránku slovenský reprezentant Marek Hamšík, ktorý hral do 70. minúty.

"Síce sme inkasovali ako prví, no potom sme začali dominovať a ešte do prestávky sme vyrovnali. Bol to veľmi dôležitý moment. Po hodine hry pekne trafil Lorenzo a potom sme doviedli duel do víťazného konca. Bolo to víťazstvo charakteru. Opäť sme ukázali našu veľkú kolektívnu silu," dodal.

Hamšík režíroval hru zo stredu zálohy. "Marek má všetky predpoklady hrať v strede zálohy. Ukázal to už dnes večer," pochválil slovenského zverenca kouč Ancelotti.

Ten v lete vystriedal na lavičke druhého tímu uplynulej ligovej sezóny Maurizia Sarriho.

Päťdesiatdeväťročný Ancelotti v Taliansku nepracoval od odchodu z úspešnej misie v milánskom AC v roku 2009, potom trénersky viedol Chelsea, Paríž Saint-Germain, Real Madrid a Bayern Mníchov.