Triumf PSG zatienili sporné rozhodnutia. VAR nie je dokonalý, hneval sa šéf súpera

Góly hostí strelili Neymar a Mbappé.

19. aug 2018 o 13:43 TASR

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé rozhodol dvoma gólmi v závere zápasu o víťazstve Paríža Saint-Germain v sobotňajšom dueli francúzskej ligy na pôde Guingampu 3:1.

Zápas poznačili aj sporné rozhodnutia arbitrov a videorozhodcu (VAR).

Prezident domácich sa hneval

Favorit sa na ihrisku súpera dlho trápil, v úvode boli domáci dokonca lepším tímom. Vyznamenal sa ale Gianluigi Buffon v bránke PSG, ktorý pohotovým zákrokom zneškodnil pokus Nolana Rouxa z tesnej blízkosti.

V 20. minúte bol už však Buffon na jeho koncovku prikrátky. Nedorozumenie medzi 19-ročným Colinom Dagbom a Thiagom Silvom využil krídelník Marcus Coco a naservíroval Rouxovi jubilejný 70. gól v najvyššej francúzskej súťaži.

Guingamp išiel o päť minút neskôr už do dvojgólového vedenia, no zásah Nicolasa Benezeta po konzultácii s videorozhodcom neplatil pre útočný faul.

Rozhodnutie rozhnevalo prezidenta Guingampu Betranda Desplata: "Dnes to VAR vôbec nevyšlo. Systém má od dokonalosti ešte ďaleko a francúzski rozhodcovia sa musia dať do práce, aby nezničili ďalší skvelý večer tak, ako sa to stalo dnes."

Do druhého polčasu vybehol už aj 19-ročný Mbappé a výrazne oživil útočnú hru hostí. V 53. minúte sa Neymar v šestnástke domácich zložil k zemi a nariadený pokutový kop sám premenil na 1:1.

O desať minút neskôr mohli mať výhodu pokutového kopu domáci, no zákrok Thomasa Meuniera na prenikajúceho Coca nechal rozhodca bez povšimnutia.

Potom už prišli chvíle Mbappého. Najskôr zakončil kombináciu PSG cez stred ihriska prízemnou strelou a v 90. minúte definitívne rozhodol o víťazstve svojho tímu, keď sa vyhol ofsajdovej pasci a prehodil Karla-Johana Johnssona.

Buffon si vymenil dres so synom Thurama

"Do zápasu sme vstúpili absolútne nekoncentrovaní. Mohli sme prehrávať 0:3 a bolo by po zápase. Mali sme však šťastie a vďaka zmene prístupu v druhom polčase sme napokon s ťažkým súperom dokázali zvíťaziť," povedal po zápase tréner PSG Thomas Tuchel.

"Súper nás v prvom polčase dostával pod tlak a jeho náskok mohol byť vyšší. Tréner bol počas prestávky veľmi nahnevaný," priznal Mbappé.

"Vysvetlil nám, čo sme robili zle, a vďaka jeho radám sme zápas dokázali otočiť v náš prospech. Ja som nastúpil do zápasu po dlhšom čase. Cítil som únavu, no dva góly mi určite pomôžu rýchlo sa zotaviť," doplnil.

Po zápase si 40-ročný Buffon vymenil dres s hráčom Guingampu Marcusom Thuramom, synom Liliana Thurama, ktorý po jeho boku odohral 142 stretnutí v drese Parmy a Juventusu.