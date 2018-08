Trenčínu nestačili na výhru ani tri góly, Slovan uspel v Ružomberku

Antonio Mance potvrdil skvelú formu.

19. aug 2018 o 20:16 (aktualizované 19. aug 2018 o 21:08) SITA, TASR

RUŽOMBEROK. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si zlepšili náladu po vypadnutí z Európskej ligy, keď v Ružomberku zvíťazili 2:0 v nedeľňajšom stretnutí piateho kola Fortuna ligy.

Už v prvom polčase videli diváci dve červené karty, keď sa najprv po faule zozadu a druhej žltej karte nechal vylúčiť domáci Tihomir Kostadinov, no už onedlho ho napodobnil aj Aleksandar Čavrič.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovanisti napokon strhli víťazstvo na svoju stranu v záverečnej 15-minútovke.

Prečítajte si tiež: Počas zápasu v Žiline vypadlo osvetlenie, Trnava stratila ďalšie body

Najskôr obranca Mitch Apau dostal v šestnástke peknú prihrávku pätičkou od Vukana Savičeviča a nezaváhal.

Druhý gól pridal Andraž Šporar, keď si ho pri priamom kope Mohu nik nevšímal a loptu odrazenú brankárom Macíkom nemal problémy dopraviť do siete.

Ružomberok si pripísal sezóne prvú prehru.

Futbalisti Trenčína remizovali 3:3 s Dunajskou Stredou. Hráči zo Žitného ostrova po prvom polčase viedli, keď Christián Herc v šestnástke našiel defenzívneho záložníka Tomáša Huka a ten nezaváhal.

Do druhého polčasu nastúpil na ihrisko chorvátsky útočník Antonio Mance a štvorgólový kanonier z dvojzápasu s Feyenoordom Rotterdam ukázal, že má stále streleckú chuť.

Dvoma gólmi v priebehu piatich minút zariadil obrat, na oba mu prihral Osman Bukari.

DAC sa nezlomil a Herc vyrovnal. Trenčín išiel opäť do vedenia, keď Desley Ubbink premenil priamy kop, no ani on sa nestal hrdinom. Po rohu stanovil konečný výsledok hlavou Bayo.

Dunajská Streda zostáva v súťaži bez prehry.

Fortuna liga 2018/2019 - 5. kolo:

Ružomberok - Slovan Bratislava 0:2 (0:0)

Góly: 76. Apau, 79. Šporar

ŽK: 28. T. Kostadinov, 39. Urdinov - 9. Čavrič, ČK: 33. T. Kostadinov po druhej ŽK - 39. Čavrič po druhej ŽK, rozhodujú: Marhefka - Žákech, Jenčura, 2489 divákov

Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, Twardzik, Urdinov - Qose (46. Jonec) - E. Daniel, D. Takáč, T. Kostadinov, Gál-Andrezly - Tandir (80. Š. Gerec)

Slovan Bratislava: Greif - Apau, Saláta, Bajrič, Božikov - De Kamps - Čavrič, Holman (64. V. Savičevič), Dražič (90. Cmiljanič), Moha (84. Hološko) - Šporar

Hlasy po stretnutí: David Holoubek, tréner Ružomberka: "Vstup do stretnutia sme mali trošku lepší ako súper. Potom sme dostali úplne zbytočnú červenú kartu, ktorá zápas ovplyvnila. Ak chceme hrať vyrovnaný zápas s takým súperom ako je Slovan, musíme byť v poli desiati. Nemôžeme sa nechať takto hlúpo vylúčiť a všetci hráči musia podať nadpriemerný výkon, čo sa nestalo. Možno sme pôsobili sympatickým dojmom, že sme behali. Súper je veľmi kvalitný, my sa mu s naším kádrom nemôžeme rovnať. Všetci hráči by museli zahrať výborne. Slovanu gratulujem, myslím si, že vyhral zaslúžene." Martin Ševela, tréner Slovana: "Pre nás bolo dôležité, aby sme zachytili úvod stretnutia, pretože vo štvrtok sme vo Viedni hrali ťažký zápas, ktorý nám nevyšiel. Aj naladenie do tohto ligového duelu bolo dôležité. Súper mal na začiatku viac z hry, boli tam nejaké náznaky šancí. My sme sa mu postupne vyrovnali. Potom sa hra rozkúskovala červenými kartami. V poli sa hralo deväť na deväť, bolo viac priestoru. Cez prestávku bol v kabíne aj zvýšený hlas, lebo sme potrebovali dať do tímového výkonu ešte väčšie srdce. V druhom polčase sme my boli efektívnejší, príležitosti mali aj domáci. Prišli sme si pre víťazstvo, ktoré nás samozrejme teší. Navyše neinkasovali sme ani gól."

Trenčín - Dunajská Streda 3:3 (0:1)

/hralo sa v Myjave/

Góly: 51. a 56. Antonio Mance, 81. Ubbink - 30. T. Huk, 70. Herc, 87. Bayo

ŽK: 4. Ubbink, 38. Šulek, 76. Skovajsa, 86. Sleegers, 90.+ Bukari - 38. Šimčák, 62. Kalmár, 74. T. Huk, 80. Koštrna, rozhodovali: Očenáš - Štrbo, Chládek, 964 divákov

Trenčín: Šemrinec - Šulek, Mašovič, Lawrence, Skovajsa - Zubairu, Paur (68. Čatakovič), Ubbink - Bukari, Umeh (46. Antonio Mance), Sleegers

Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Šatka, S. Koné (60. M. Vida), Šimčák (41. Záhumenský, 85. Bilenkyj) - Kalmár, T. Huk - Herc, Pačinda, K. Vida - Bayo