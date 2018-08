O US Open zabojujú v kvalifikácii traja Slováci, Kovalík je nasadenou jednotkou

Právo účasti nevyužili Martin Kližan a Jana Čepelová.

21. aug 2018 o 7:57 SITA

Traja slovenskí tenisti sa predstavia v kvalifikácii o účasť v hlavnej súťaži dvojhry na US Open. (Zdroj: SME.sk, TASR/AP)

NEW YORK. Traja slovenskí tenisti sa predstavia v kvalifikácii o účasť v hlavnej súťaži dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V mužskej časti "pavúka" sa nachádzajú Jozef Kovalík a Norbert Gombos, v ženskej iba Rebecca Šramková. Právo účasti nevyužili Martin Kližan, resp. Jana Čepelová.

Kovalík vstúpi do kvalifikačných bojov ako nasadená jednotka a jeho súperom v 1. kole bude Američan Ernesto Escobedo.

Žreb Slovákov v kvalifikácii na US Open 2018: Dvojhra mužov - 1. kolo: Jozef Kovalík (SR-1) - Ernesto Escobedo (USA) - bilancia: 0:1 Norbert Gombos (SR) - Scott Griekspoor (Hol.) - bilancia: 1:0 Dvojhra žien - 1. kolo: Rebecca Šramková (SR) - Tereza Martincová (ČR) - bilancia 0:1

Norbert Gombos si na úvod zmeria sily s Holadanom Scottom Griekspoorom a jediná Slovenka v kvalifikačnom poli Rebecca Šramková na začiatku narazí na Češku Terezu Martincovú.

Spomedzi Slovákov sa už v utorok predstaví na kurte iba Gombos proti S. Griekspoorovi.

V trojkolovej kvalifikácii na US Open sa bude bojovať o 16 miest v hlavnej súťaži dvojhry.

Zo známejších mien sa v eliminácii v USTA Billie Jean King National Tennis Center predstavia štvrťfinalista z roku 2013 a bývalý svetový hráč číslo 5 Španiel Tommy Robredo, ako aj niekdajší hráči z Top 20: 39-ročný Chorvát Ivo Karlovič a Austrálčan Bernard Tomic.

Najznámejšími menami v ženskej časti "pavúka" sú bývalá svetová päťka a wimbledonská finalistka z roku 2014 Kanaďanka Eugenie Bouchardová ako aj víťazka štvorhry na US Open spred dvoch rokov Bethanie Matteková-Sandsová.

Tridsaťtriročná Američanka sa bude pokúšať o šestnástu účasť v hlavnej súťaži dvojhry vo Flushing Meadows.

Za postup do 1. kola "main draw" je garantovaná nezdanená prémia 54-tisíc USD.