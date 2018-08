Manchester City rieši brankársky problém. Claudio Bravo si roztrhol achilovku

Čilský brankár sa zranil na tréningu.

21. aug 2018 o 8:56 SITA

MANCHESTER. Čilský futbalový brankár Claudio Bravo si roztrhol achilovku na pondelkovom tréningu Manchestru City.

Presný rozsah jeho zranenia určia až štvrtkové lekárske testy v Barcelone, ale je pravdepodobné, že anglickému šampiónovi bude chýbať dlhšie obdobie.

"Bez ohľadu na to, čo sa stalo a ako zle to dnes vyzerá, život pokračuje ďalej a zajtra to bude určite lepšie," napísal na twitteri 35-ročný gólman, ktorý prišiel do Manchestru City z FC Barcelona na začiatku sezóny 2016/17.

Skúsený Čiľan odchytal v drese City dovedna 44 duelov. Takmer polovicu však absolvoval v pohárových súťažiach.

Obhajca anglického titulu má na brankárskom poste k dispozícii jednotku v podobe Brazílčana Edersona, no po zranení Brava mu bude kryť chrbát iba 20-ročný Daniel Grimshaw.

Mladý Angličan nemá na konte ani jeden štart v seniorskej súťaži a Manchester už nemôže kúpiť nového gólmana, pretože prestupové obdobie v Premier League sa skončilo už 9. augusta.

Do konca augusta však ešte pripadá do úvahy angažovanie nejakého gólmana formou hosťovania.