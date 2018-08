Patrí k lídrom útoku no proti Ľubľane nenastúpi. Trnavu opúšťa Egho

Rakúsky futbalista má namierené do Dánska.

21. aug 2018 o 13:35 (aktualizované 21. aug 2018 o 14:19) SITA

TRNAVA. Rakúsky futbalista Marvin Egho opúšťa tím úradujúceho slovenského majstra FC Spartak Trnava.

Dvadsaťštyriročný útočník (nar. 9. mája 1994) momentálne rokuje s nemenovaným prvoligovým tímom z Dánska.

Egho rokuje v Dánsku o svojej budúcnosti

Trnavčanom tak už nepomôže vo štvrtkovom prvom zápase play off Európskej ligy 2018/2019 na pôde slovinskej Olimpije Ľubľana.

"Marvin má v zmluve výstupnú klauzulu, čo bola svojho času podmienka jeho príchodu do Spartaka. Už v júni dostal ponuku z dánskej ligy.

Dohodli sme sa však s hráčom aj s vedením dánskeho klubu, že nám pomôže prejsť aspoň do tretieho predkola pohárových súťaží a potom mu umožníme prestup a nebudeme ho blokovať.

Momentálne rokuje v Dánsku o svojej budúcnosti, je to na džentlmenskej dohode medzi klubom a hráčom," povedal pre portál trnavskyhlas.sk generálny manažér FC Spartak Trnava Pavel Hoftych k pripravovanému transferu Marvina Egha.

Rakúsky futbalista v uplynulej sezóne výraznou mierou a siedmimi gólmi prispel k majstrovskému titulu pre Trnavu po dlhých 45 rokoch.

Po prípadnom Eghovom odchode sa môže oslabiť útok Trnavy, keďže okrem novica v mužstve Mareka Bakoša majú Trnavčania k dispozícii už len mladíkov Senada Jaroviča a Tomáša Vantrubu.

"Marek Bakoš prichádzal s tým, že táto situácia môže nastať. Teraz je to tak postavené, že ak sa nám podarí postúpiť cez Ľubľanu do skupinovej fázy, určite budeme chcieť do kádra priviesť ešte jedného útočníka. Meno zatiaľ konkretizovať nebudem," podotkol Hoftych.

V prípade postupu posilnia káder

"V play-off Európskej ligy nenájdete slabého súpera, čo je zároveň dobrá vizitka pre náš klub, že sme sa tam prepracovali.

Rozdáme si boj o postup s Olimpijou Ľubľana, ktorá v poslednom čase, hoci v nedeľu prehrala v derby s Mariborom (0:3, pozn.), dosahuje výborné výsledky. Je to majster slovinskej ligy.

Ak sa nám podarí postúpiť, určite nadviažeme na rokovania, ktoré sme už medzitým rozbehli, o posilnení kádra.

Nepôjde však o razantné zmeny, pretože, ak si tento tím vykope účasť v skupinovej fáze, mal by dostať aj tú odmenu, že si súťaž zahrá.

Posilnenie musí mať hlavu aj patu, bavíme sa o jednom až dvoch hráčoch," dodal pre web trnavskyhlas.sk generálny manažér FC Spartak Trnava Pavel Hoftych.