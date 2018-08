Mráz si túži zahrať proti Ronaldovi: Splnil by sa mi sen

Slovenský futbalista pôsobí v FC Empoli.

21. aug 2018 o 13:47 TASR

EMPOLI. Slovenský futbalista Samuel Mráz sa postupne udomácňuje v klube talianskej Serie A FC Empoli.

Úvodný zápas nového ročníka proti Cagliari (2:0) sledoval iba z lavičky náhradníkov, no verí, že jeho šanca príde.

Liga dostala príchodom Ronalda náboj

Bývalý hráč MŠK Žilina si túži zahrať proti Cristianovi Ronaldovi, ktorý v lete prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín.

"Cristiano je jeden z mojich najobľúbenejších hráčov. Liga dostala jeho príchodom obrovský náboj.

Ak by sa mi podarilo nastúpiť proti nemu, bol by to pre mňa splnený sen," povedal Mráz v rozhovore pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Serie A je pre nebo veľká výzva.

"Talianska liga je pre mňa niečo nové, ale myslím si, že som sa pomaly etabloval v klube. Prvý zápas som síce sledoval ako náhradník, ale som rád, že som si ho mohol aspoň takto vychutnať.

Veril som, že do duelu zasiahnem, išiel som sa totiž rozcvičovať ako prvý. Napokon sa zmenila taktika a strážili sme náskok i výsledok," dodal Mráz.

Mráz: Musíme ďalej tvrdo pracovať

V tíme trénera toskánskeho klubu Aurelia Andreazzoliho zavládla po úspešnom vstupe do sezóny spokojnosť.

"Všetci sme boli po tomto stretnutí šťastní, veď Empoli ovládlo v minulej sezóne Seriu B a teraz odštartovalo sezónu s výhrou. Za nami je však len prvé kolo a všetci vieme, že musíme ďalej tvrdo pracovať."

Na tribúne v Empoli bol aj ďalší slovenský mládežnícky reprezentant Dávid Hancko.

"Rozprávať sme sa nestihli, lebo rovnako ako ja tu mal rodinu a po zápase sa ponáhľali," prezradil minulosezónny kráľ strelcov Fortuna ligy.