Slovenský futbal ide výrazne hore, tvrdí šéf Trenčína

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček vysvetlil, ako funguje biznis model.

V Európskej lige ste vyradili Feyenoord Rotterdam, oveľa bohatší klub, a zahráte si play off o postup do skupinovej fázy súťaže. Čo to pre vás znamená?

„Je to ohodnotenie systematickej práce. Vyradiť Feyenoord bolo veľkou motiváciou a inšpiráciou, lebo sa to skĺbilo s naším majoritným vlastníkom, ktorý pochádza z Holandska. Ukázalo sa, že projekt, ktorý robí na Slovensku, má zmysel a nestojí až tak veľa finančných prostriedkov. Boli by sme radi, keby náš sen pokračoval.“

Trenčín disponuje s rozpočtom 2,7 milióna eur, čo je asi 25-násobne menej, ako má Feyenoord. Ako vnímate tieto obrovské rozdiely?

„Ide o dvojzápas, a keď sa naň nepripravíte dostatočne, môže byť jedno, kto má aký rozpočet. Iste, myslím to aj trošku obrazne. Veľmi dobre sme sa pripravili a dokázali sme, že aj menší dokážu zdolať lepších. Futbal je predovšetkým o mentálnej úrovni a nastavení, nie vždy sú peniaze na prvom mieste.“

Na prémiách od Európskej futbalovej únie (UEFA) ste zarobili už viac ako milión eur. Nakoľko vám táto suma vylepší rozpočet?

„V každom rozpočte máme tajne zadefinovanú účasť v európskych pohároch. Je to pre nás dôležité. Suma, ktorá nám teraz pribudne do kasy, je dosť výrazná. Postupom do každého ďalšieho kola sa navyše zvyšuje hodnota našich hráčov. Sú to nemalé prostriedky, ktoré dokážeme využiť. Prípadný postup do skupinovej fázy by bol ešte o niečom inom (Trenčín by získal ďalšie takmer tri milióny eur – pozn. red.). Výrazne by nám to pomohlo pri výstavbe štadióna. Mohli by sme vygenerovať ďalšie prostriedky, aby sme projekt zrealizovali tak, ako si predstavujeme.“

Mnohí majitelia klubov tvrdia, že na futbale sa v slovenských pomeroch nedá zarobiť, iba prerábať. Vy však tvrdíte, že Trenčín sa dokáže samofinancovať. Ako je to možné?

„V našom prípade sa to darí a ešte nejaké prostriedky aj dokážeme vygenerovať.