Mladí Slováci vstúpili do Memoriálu Václava Ježka úspešne, porazili Maďarov

V piatok ich čakajú rovesníci z Ukrajiny a v sobotu zápas o konečné umiestnenie.

21. aug 2018 o 16:54 (aktualizované 21. aug 2018 o 17:04) TASR

Výsledok, B-skupina: Slovensko 18 - Maďarsko 18 2:1 (1:0) Góly: 35. Topoľský, 76. Letenay - 64. Letenay (vlastný) zostava SR 18: Rehák - Valo, Katunský, Nemčík, Matejka (46. Mesík) - Lichý, Mráz, Lavrinčík (62. Bari) - Topoľský (71. Bernát), Letenay (85. Giesser), Iľko (62. Holáň)

HRADEC KRÁLOVÉ. Slovenská futbalová reprezentácia do 18 rokov vstúpila víťazne do medzinárodného turnaja Memoriál Václava Ježka v ČR, keď v utorok zdolala Maďarsko 2:1.

Zverenci trénera Alberta Rusnáka sa najbližšie v stredu 22. augusta stretnú v B-skupine s Japonskom.

V A-skupine hrá domáce Česko, Bulharsko, SAE a USA.

Hlas (zdroj: www.futbalsfz.sk):

Albert Rusnák, tréner SR 18: "Z môjho pohľadu sme mali veľmi dobrý vstup do zápasu. Hrali sme kombinačne, tlačili sme sa pred súperovu bránku. Treba priznať, že súper bol na tom fyzicky lepšie, zaostávali sme v osobných súbojoch, ale našou kombinačnou hrou sme to nahrádzali. V druhom polčase sme prestali kombinovať, ale striedaniami prišla vzpruha. Je to veľmi dôležitý výsledok, hlavne pre chalanov, dobrý vstup do turnaja."