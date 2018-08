Gombos bojuje o hlavnú súťaž na US Open, postúpil do druhého kola kvalifikácie

Jeho ďalším súperom bude Francúz Nicolas Mahut.

21. aug 2018 o 21:55 TASR

NEW YORK. Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open do 2. kola kvalifikácie.

V prvom si v utorok poradil s Holanďanom Scottom Griekspoorom v trojsetovej bitke 6:4, 4:6 a 6:3.

Jeho ďalším súperom bude Francúz Nicolas Mahut, nasadený ako číslo 19.

Kvalifikácia - muži, 1.kolo:

Norbert GOMBOS (SR) - Scott Griekspoor (Hol.) 6:4, 4:6, 6:3