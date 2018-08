Lendl bude po Murraym trénovať ďalšieho špičkového tenisu. Angažoval ho Zverev

Nemecký mladík sa na spoluprácu teší.

22. aug 2018 o 7:33 SITA

NEW YORK. Nemecký tenista Alexander Zverev angažoval do svojho trénerského tímu Ivana Lendla. Spolupráca svetovej štvorky s legendou svetového tenisu by sa mala začať už na nadchádzajúcom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.

Zverev novinku zverejnil na svojom instagramovom účte.

Osemnásobný grandslamový šampión a víťaz celkovo 94 turnajov na hlavnom okruhu Lendl v nedávnej minulosti úspešne koučoval Brita Andyho Murrayho a priviedol ho k trom triumfom na grandslamových podujatiach.

Murray pod vedením 58-ročného Lendla vyhral US Open 2012 a dvakrát Wimbledon (2013, 2016).

"Lendl vie, ako na to. Má schopnosť doviesť vás k víťazstvu v každom zápase vo dvojhre na rôznej úrovni, čiže bude veľmi nápomocný," povedal 21-ročný Alexander Zverev, cituje ho portál sport360.com.

"Momentálne už nechcem robiť zmeny, ale v budúcnosti áno. Ak sa tak stane, a moja hra sa bude meniť, budete môcť napísať o tom väčší či menší príbeh," dodal Zverev k americkým novinárom.

Alexander Zverev má v zbierke deväť titulov z hlavnej profesionálnej úrovne, ale zatiaľ žiadny grandslamový. Na štyroch najväčších turnajoch sa dostal najďalej tento rok do štvrťfinále na Roland Garros v Paríži.

Zaujímavosťou spojenia Lendl - Zverev je fakt, že ostravský rodák Lendl a otec Zvereva - Alexander Zverev starší, ktorý reprezentoval niekdajší Sovietsky zväz v Davisovom pohári, sú rovesníci.

Na hlavnom okruhu sa však nestretli, keďže Lendl patril do absolútnej špičky a Zverev st. sa nikdy nedostal do najlepšej stovky. Bol hráčom challengerovej úrovne a najväčšie úspechy dosiahol na letných univerziádach.