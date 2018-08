Systém VAR by mali v Lige majstrov využívať už od tohtosezónneho štvrťfinále

Definitíva má padnúť do konca septembra.

22. aug 2018 o 11:05 SITA

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) má v úmysle zaviesť systém videoasistenta rozhodcu (VAR) už od tohto ročníka Ligy majstrov.

Ako referuje web britského denníka The Times, strešný orgán európskeho futbalu pracuje na pláne, podľa ktorého by bolo možné spustiť tento systém od štvrťfinálovej fázy Ligy majstrov 2018/2019.

Podľa spomenutého zdroja by zavedeniu tejto novinky nemalo nič stáť v ceste a očakáva sa, že to schváli aj príslušná komisia UEFA pre kontinentálne klubové súťaže. Definitíva by mala padnúť do konca budúceho mesiaca.

Systém VAR má za sebou úspešné využitie na MS 2018 v Rusku.