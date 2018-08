Ronaldo o fanúšikoch Juventusu: Pomohli mi rozhodnúť sa pri prestupe

Častokrát rozhodujú o veľkých veciach malé detaily, vyhlásil.

22. aug 2018 o 16:20 TASR

TURÍN. Fanúšikovia talianskeho majstra Juventusu Turín zohrali významnú úlohu pri prestupe portugalského futbalistu Cristiana Ronalda zo španielskeho Realu Madrid do Juventusu.

Kapitána úradujúcich majstrov Európy nadchol potlesk priaznivcov Juventusu po jeho krásnom góle nožničkami do siete Gianligiho Buffona v aprílovom štvrťfinále Ligy majstrov 2017/2018.

"Bol to jeden z najkrajších gólov v mojej kariére. Keď mi ľudia začali tlieskať bolo to úžasné. Veľmi ma prekvapili, pretože to som ešte nikdy nezažil a bol to nezabudnuteľný moment.

Častokrát rozhodujú o veľkých veciach malé detaily a toto môjmu transferu určite pomohlo," citoval Ronalda portál goal.com.

Tridsaťtriročný kanonier si za svoj presný zásah vyslúžil nomináciu na cenu pre najkrajší gól predchádzajúcej sezóny.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty nastúpil na svoj prvý súťažný duel za nový klub v sobotu, keď Juventus zvíťazil v 1. kole Serie A na ihrisku Chieva Verona 3:2, Ronaldo si strelecký účet v novom pôsobisku zatiaľ neotvoril.