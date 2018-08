Rybáriková vyhrala prvý set, no v New Havene skončila

Slovenská tenistka nestačila na Rusku Makarovovú.

22. aug 2018

NEW HAVEN. Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nepostúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open v americkom New Havene.

V stredajšom stretnutí 2. kola nestačila na takisto nenasadenú Rusku Jekaterinu Makarovovú, ktorej podľahla za 133 minút 6:2, 3:6, 3:6.

Duel viackrát narušil dážď. Rybáriková v rozhodujúcom dejstve prišla dvakrát o svoj servis - najskôr za stavu 1:1 a potom aj 3:5, keď si prehrala vlastné podanie čistou hrou.

Dvojhra - 2. kolo (osemfinále):

Jekaterina Makarovová (Rus.) - Magdaléna Rybáriková (SR) 2:6, 6:3, 6:3 /za 133 minút/