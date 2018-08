Rybáriková vyhrala prvý set, druhý prerušil dážď

Slovenská tenistka bojuje proti Ruske Makarovovej.

22. aug 2018 o 19:42 SITA

NEW HAVEN. Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková je zatiaľ bližšie k postupu do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open v americkom New Havene.

V stredajšom stretnutí osemfinálové 2. kola vyhrala nad Ruskou Jekaterinou Makarovovou prvý set 6:2, v druhom síce prehráva 1:3, ale má za stavu 40:30 brejkbal.

Zápas prerušili pre dážď.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dvojhra - 2. kolo (osemfinále):

Magdaléna Rybáriková (SR) - Jekaterina Makarovová (Rus.) 6:2, 1:3 a 40:30, podáva Makarovová - prerušené pre dážď