V kvalifikácii bol najvyššie nasadený. Kovalík sa v hlavnej súťaži nepredstaví

Slovenský tenista prehral po trojsetovej bitke.

22. aug 2018 o 22:27 TASR

NEW YORK. Slovenský tenista Jozef Kovalík nepostúpil na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open do 2. kola kvalifikácie.

Ako najvyššie nasadený hráč prehral v 1. kole v stredu po trojsetovej bitke s domácim Ernestom Escobedom 2:6, 6:3 a 6:7 (4).

Kvalifikácia - 1.kolo:

Ernesto Escobedo (USA) - Jozef KOVALÍK (1-SR) 6:2, 3:6, 7:6 (4)