Trenčín zarmútil muž, ktorý dal kedysi gól aj slávnemu Realu Madrid

Trenčín musí streliť gól aj v odvete.

23. aug 2018 o 20:32 Pavol Spál

ŽILINA. Do Žiliny, kde má Trenčín v európskych pohároch prenajatý štadión, prišlo 6107 ľudí, čo je na trenčianske pomery slušná návšteva.

Najviac burácali v 55. minúte, keď po šikovnej strele skóroval Holanďan Joey Sleegers.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Futbalisti AS Trenčín v prvom zápase play off Európskej ligy remizovali s cyperským AEK Larnaka 1:1.

Tréner Larnaky, Španiel Anonio Hidalgo Morilla, postavil základnú jedenástku opäť bez cyperských hráčov. Šiestich Španielov dopĺňali dvaja Macedónci, Brazílčan, Grék a Holanďan.

Bol to súboj mladých Trenčanov s vekovým priemerom 22 rokov so skúsenými veteránmi zväčša so skúsenosťami z prvej a druhej španielskej ligy.

Prečítajte si tiež: Trenčín remizoval s Larnakou, na postup musí v odvete streliť aspoň gól

Trenčania ukázali smerom dopredu niekoľko dobrých akcií, ale senzačný výkon ako proti Feyenoordu Rotterdam nezopakovali.

Larnaka pôsobila zrelším a taktickejším dojmom, mala viac šancí. V tejto sezóne inkasovala vôbec prvýkrát.

Trenčanom chýbal stopér James Lawrence a bolo to cítiť. Obrana slovenského tímu nepôsobila isto a robila chyby. Po jednej z nich vyrovnal Acorán. Tridsaťpäťročný útočník dal gól kedysi aj slávnemu Realu Madrid.

Odveta sa hrá o týždeň v Larnake.